Julieta Venegas confesó la traición de su exesposo

Una mujer reservada con su vida privada pero dispuesta a cantar con sentimiento cada una de sus letras, así es Julieta Venegas quien de forma sorpresiva ha venido contando que estuvo casada pero que le duró muy poco haber dado ese paso. La cantante contó que su expareja, le fue infiel.

En 1998 Julieta Venegas se casó con el músico chileno Álvaro Henriquez de la agrupación ‘Los Tres’. Fue a través de una entrevista para el canal de Youtube de Yordi Rosado, que la intérprete de “Eres para mí”, aseguró que su matrimonió estaba predestinado al final, ya que al ser músico y vivir en Chile y ella en México, la distancia terminaría por separarlos.

Te puede interesar: Julieta Venegas asegura que su matrimonio acabó de una manera chistosa

Algunos de los comentarios de la cantante, reflejaron los pocos momentos que pudieron haber compartido como pareja.

“A él lo conocí porque es músico. Nada, de locos, porque él vivió siempre en Chile. Yo viví siempre en México. Nos casamos pero cada quien viviendo en su país. Fue como muy chistoso porque fue como ‘Nos casamos y luego resolvernos el tema de dónde vamos a vivir’”, reveló Julieta.

Otras razones de la separación

No solamente fue la distancia la que alejó a Venegas de Henriquez sino más bien ya se veía venir la posible separación a raíz de la cercanía del artista con una mujer que apareció en su videclip ‘No me falles’, inmediatamente del estreno de este sencillo musical, ambos decidieron separarse y se descubrió el romance entre el músico chileno y la actriz.

La mexicana expresó también: A mí ahora se me hace muy gracioso, él me escribe una canción súper bonita, que se llama ‘No me falles’ que es hermosa y en el videoclip que hizo de esa canción aparece una actriz que después él se enamoró y me dejó”, contó la intérprete de “Me voy”.

Los internautas se expresaron al ver las revelaciones de la cantante: “Muy interesante como se forjó la carrera de Julieta. Es curioso, habla demasiado rápido y canta bastante despacio”, “Sabes que es una persona FELIZ cuando todas sus experiencias así hayan sido trágicas las cuenta con una sonrisa, sin llorar y ver lo mejor que salió de todo eso “, “Ella tiene 2 de los discos más importantes del Pop en Español”, agregaron algunos de los internautas.