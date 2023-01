Así fue la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2023

Los Critics Choice Awards 2023 están a punto de dar inicio pero antes, distintas personalidades del mundo del entretenimiento se dieron cita en el Fairmont Century Plaza Hotel ubicado en Los Angeles para desfilar por la alfombra roja o red carpet, donde dejaron a más de uno boquiabierto con sus increíbles looks o atuendos.

Jared Leto, Lady Gaga, Andrew Garfield y Kristen Stewart en la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2022. / Foto: Getty Images

Los Critics Choice Awards premian lo mejor del cine y la televisión, y la ceremonia de este año estará conducida por la actriz, comediante y productora Chelsea Handler. Cabe señalar que la cinta ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ (Everything Everywhere All At Once) cuenta con 14 nominaciones en total, siendo la máxima nominada en la edición número 28 de la gala antes mencionada.

Guillermo del Toro, Henry Selick & Mark Gustafson

Guillermo del Toro, Henry Selick & Mark Gustafson. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Alejandro González Iñárritu

Alejandro González Iñárritu. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images for Critics Choice )

Sebastian Stan

Sebastian Stan. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Miles Teller

Miles Teller. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

Lily James

Lily James. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Judy Greer

Judy Greer. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

Chelsea Handler

Chelsea Handler. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

Cara Buono

Cara Buono. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

Jack Champion

Jack Champion. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

Harry Shum Jr.

Harry Shum Jr. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Troy Kotsur

Troy Kotsur. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Billy Eichner

Billy Eichner. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

Glen Powell

Glen Powell. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Sarah Hyland

Sarah Hyland. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

Elle Fanning

Madelyn Cline. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

Madelyn Cline

Madelyn Cline. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

Paul Dano

Paul Dano. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

Michelle Williams

Michelle Williams. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

Ben Foster & Laura Prepon

Ben Foster & Laura Prepon. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Paul Reiser

Paul Reiser. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

Johnny Knoxville

Johnny Knoxville. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

James Marsden

James Marsden. Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

