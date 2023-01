Usuarios recordaron la vez que Shakira utilizó un reloj Casio

Shakira - Casio “Cambiaste un Rolex por un Casio”, dice la barranquillera en su tema contra su ex esposo, Gerard Piqué

Han pasado tres días desde el estreno de ‘Music Session #53′ de Shakira y Bizarrap, desde ese entonces la artista se ha mantenido en tendencia en redes sociales donde muchos han intentado crear sus propias conclusiones del tema, e incluso algunos ha repudiado la actitud de esta al reflejar en una sola canción todo lo que sintió luego de su ruptura con Gerard Piqué, asegurando que ella también debía tener “respeto por sus hijos”.

Le puede interesar: Esta es la cantidad que Shakira y Bizarrap ‘Facturan’ por tiradera contra Piqué

Sin embargo, adicional a los memes y los escritos que pudieron realizar los internautas, también recorrió el internet una fotografía de la colombiana en la que aparece posando con un reloj Casio, la misma ha recorrido el internet, puesto que Shakira en su tema musical compara algunas marcas.

“Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”, “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, “Cambiaste un Rolex por un Casio”, son algunas de las canciones que se escuchan en la canción.

La fotografía de Shakira

Fue desde una cuenta creada recientemente de nombre @Casio0ficiaI que se dio a conocer el momento en el que Shakira tiene un reloj Casio en su muñeca. En esa época era todavía una niña y aparece posando para la cámara con su mano arriba, en donde se hace notar el producto color verde que en ese entonces estaba de moda.

No obstante, luego de haber escrito algunos Tuits en referencia a la canción de la artista, la cuenta fue eliminada. Pero a pesar de todo, la imagen logró recorrer el internet mostrándoles a todos que ella también utilizaba esta marca de reloj.

Luego de esto, surgieron algunos comentarios por parte de internautas en donde aseguran que Casio es una de las marcas reconocidas por sus relojes y productos de calidad que pueden durar muchos años sin dañarse.

“Se metió con quien no debe, puede estar triste y ardida, pero con CASIO no señora Shakira, facture con su vida privada pero no con ellos”.

“Feliz con mi Casio, más de 8 años y la pila ha durado más que el amor de Shakira”.

“Este Casio lleva 12 años conmigo, me acompaña en mi trabajo dando soluciones integrales en mecánica de precisión. ¡Grande Casio!”.