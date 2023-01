¿Qué lugar ocupa Ignacio López Tarso entre los famosos más longevos en México?

Ignacio López Tarso ha sido uno de los referentes vivos de la llamada Época de Oro del cine mexicano, quien trabajó con las mujeres más guapas de esta industria como María Félix, Ana Luisa Peluffo, Katy Jurado, Christiane Martel, Rita Macedo, Silvia Pinal, sólo por mencionar algunas.

El primer actor mexicano cumple este domingo 98 años de edad y si algo ha demostrado es sus ganas de permanecer activo en los escenarios. Muchos señalan que Xavier López Chabelo es el más longevo de los artistas mexicanos, pero eso no es verdad.

“Soy el actor más longevo vivo y en activo del mundo”, se describe en sus redes sociales; el artista mexicano se ha adaptado a los tiempos, incluso pueden verse sus obras de teatro, de manera virtual.

También puede interesarte: Esta es la cantidad que Shakira y Bizarrap facturan por tiradera contra Piqué

Lo cierto, es que varios actores y actrices de la tercera edad han opinado sobre la presión que ejercen los medios y las redes sociales para que se retiran del espectáculo o son criticados por mantenerse activos en los escenarios.

Nota relacionada: Así lucen algunas divas del cine mexicano al reaparecer frente a las cámaras

Aunque Chabelo es señalado por su edad, hay otros famosos que los superan y aquí están los primeros actores y actrices que mantienen vivo su legado con breves apariciones en público, sobre el escenario o activos en sus propias cuentas de redes sociales.

Vi en los TTs a IGNACIO LÓPEZ TARSO... y pensé que ya "se nos había juido"... pero se trata de su cumpleaños número... 98!!!

Aplausos a este actorazazazo, quien por si fuera poco, ¡SIGUE EN ACTIVO! 👏🏽👏🏽👏🏽 https://t.co/lclhk2BNuZ — Pati Pé (cuenta PERSONAL) (@patipenaloza) January 15, 2023

Chabelo, Silvia Pinal e Ignacio López Tarso llegando al funeral de la Reina Isabel II:#QueenElizabeth #ULTIMAHORA pic.twitter.com/SazVfka3ht — Clara Chía. ⌚🚗 (@DimeMarkin) September 8, 2022

- Ignacio López Tarso, también es de aquellos actores que tuvo la capacidad de adaptarse sin problema a las diferentes etapas del cine mexicano: La transición de los 60 y la revolución de los 70. https://t.co/ekikKVfdU2 — Maturano (@NPMatu) January 15, 2023

Artistas más longevos en México

Ignacio López Tarso (98 años)

El actor mexicano mantiene su pasión por los escenarios, aún sigue vigente, sobre todo en el teatro.

María Victoria (95 años)

María Victoria Cervantes Cervantes, quien tiene un sitio privilegiado en la historia de los espectáculos y el cine en México, nació el 26 de febrero de 1933 en Guadalajara, Jalisco. Según los críticos, el éxito en el inicio de su trayectoria fue la constancia, ya que se sobrepuso a los calificativos de “inmoral” que los conservadores le implantaron, por lo que terminó de imponerse en el gusto de toda la familia mexicana.

Sergio Corona (94 años)

Es un comediante mexicano que se inició en el baile a partir de los 17 años, el cual lo llevó a encontrarse con la carrera artística que lleva adelante hasta la fecha. Y pertenece a la llamada Época de oro del cine mexicano y es de los últimos cómicos sobrevivientes de esa época del séptimo arte. El 7 de octubre llegará a los 95 años de edad.

Elsa Aguirre (92 años)

La actriz es considerada como una de las grandes divas de la Época de Oro del Cine Mexicano: “Yo estoy consciente de mi edad, pero no siento que tengo tantos años, no lo puedo creer que haya llegado a los 92 años, bueno, mi mamá llegó a los 99 así es que pudiera ser que seamos longevos, pero yo me siento muy bien”. El 25 de septiembre cumplirá 93 años.

Tongolele (91 años)

Bailarina, vedette y actriz mexicana de origen estadounidense ya está alejada de los escenarios. Muchos rumores hay sobre su salud, lo cierto es que su familia ha dicho que la bailarina decidió retirarse de la pantalla para vivir tranquilamente.

Silvia Pinal (91 años)

La actriz mexicana nunca pensó que a sus 91 años sería la cabeza de una familia, que genera una gran cantidad de información, sobre todo una polémica que va más allá de su carrera artística.

Xavier López Chabelo (87 años)

Xavier López se ha convertido en una figura destacada no solo en el cine y televisión, sino en las redes sociales, el cual es señalado como un ser inmortal, que se vuelve tendencia continuamente e inspira todo tipo de memes. El actor cumplirá 88 años, el próximo 17 de febrero y su poder mediático se mantiene, a pesar de no estar activo en la pantalla.

Xavie López "Chabelo" reaparece en Twitter. (Foto: Twitter.)

Irma Dorantes (88 años)

Irma Aguirre Martínez, conocida como Irma Dorantes, es una actriz y cantante mexicana. Es considerada de las últimas estrellas supervivientes de la Época de Oro del cine mexicano. Fue esposa de Pedro Infante desde 1953 hasta 1957, y de las pocas artistas vivientes que filmaron película con el actor; en diciembre cumplirá 89.

Jacqueline Andere (84 años)

Catalogada como una de las actrices de cine, teatro y televisión más importantes y reconocidas en la historia de México, pues su desempeño en producciones como Una Adorable Familia, La Madrastra o Mujeres de Ceniza le han permitido sostener su bien ganado título de primera actriz. Actualmente, realiza una temporada de teatro.