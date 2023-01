¿Clara Chía le respondió a Shakira? Seguidores afirman que la catalana reaccinó por Instagram en contra de la cantante

“Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso”. Así dice parte de la canción de Shakira que sin duda, ha sido la explosión mundial junto a Bizzarrap, denominada ‘Music Sessions 53′. El impactante estreno donde la estrella colombiana critica a su ex Gerard Piqué, ha despertado fuertes emociones ahora incluyendo a la misma Clara Chía ya que algunos de los seguidores afirman que la catalana respondió a la artista en sus redes sociales.

Esa de la foto es Dani Fae, salió una vez que esa era Clara Chía y todo el mundo se lo creyó, Clara es esta, yo me sigo quedando con Shakira pic.twitter.com/OFWTmp0cgP — Hisoka (@HisokaCF) January 15, 2023

La realidad es que la canción de Shakira señala de forma directa, la actuación de Clara Chía Martí por haberse metido en la relación de la cantante y el exfutbolista. Lo que en medio de su pesar y sentimientos encontrados, la intérprete de ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’, descargó su rabia también en contra de la pareja actual de Piqué.

¿Clara Chía le respondió a Shakira?

Shakira habla de Clara Chía como un “reemplazo”, la compara con un Twingo y un reloj Casio alegando que no hay dudas de que ella es mejor que la nueva compañera sentimental del exdefensa del Barcelona. Esta situación ha puesto a volar la imaginación de los internautas y ellos mismos comentan que la chica de 23 años de Piqué, le respondió a la artista desde las historias de Instagram haciendo un baile que pudo haber estado dedicado a Shak.

Y la Clara Chia subiendo historias bailando sin sonido. Piqué creo que es que graba. ME AHOGOOO pic.twitter.com/dd6m2zcHdI — ojuqueplán (@rrmvp2020) January 12, 2023

Así comentan los seguidores

Los seguidores reaccionaron con algunos mensajes: “Ridícula ha tope, no me extraña que una persona así llegué hacer el ridículo de tal manera, Dios pone cuernos que bajo caíste, no te cae la cara de vergüenza”, “Ni vergüenza tiene esta mujer”.

“Si que exhibieron lo lacra que es, muchos criticando a Shakira diciendo que no piensa en sus hijos, pero a poco está tipa, el pike y sus papás si lo hicieron? La pobre ni a los talones le llega a Shakira y se le olvida que existe el karma”, “Claramente parece boba”.

“Claramente, se nota que es el Piqué quien la graba y ella baila la canción de la “intuición” de Shakira”, son algunos de los comentarios.

Por otro lado, Shakira celebra el éxito mundial de la canción y en redes sociales expresa: “100M en @youtube ya? Me dicen que es la canción en español más rápida en lograr eso? Necesito que alguien me pellizque a ver si es cierto.100M en @youtube ya? Me dicen que es la canción en español más rápida en lograr eso? Necesito que alguien me pellizque a ver si es cierto2, agregó