Fans de Shakira le regalaron una serenata en su casa para celebrar el éxito de “Music Session #53″

Desde que Shakira y Bizarrap rompieron records con el reciente lanzamiento de Music Session #53 las reacciones no han cesado, no sólo por las reproducciones en YouTube y Spotify logrando que se posicionara como el tema más escuchado en ambas plataformas, también ha ocurrido con el apoyo a favor de Shakira por quienes se han sentido inidentificadas con las frases que la artista colombiana utilizó haciendo alusión a su ex pareja Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía Martí.

Ha sido la propia cantante que agradeció a sus fans el apoyo que le han brindado permitiéndole, en pocas horas, llegar al primer lugar, con su nueva canción. Más de 14.5 millones la escucharon en la plataforma de música en menos de 24 horas.

La barranquillera escribió en sus redes sociales lo que ha significado para ella que su “catarsis” y “desahogo” haya alcanzado el éxito rotundo en poco tiempo.

“Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español”, señala el texto. ”Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración”, escribió Shakira en su cuenta de Instagram que cuenta con más de 80 millones de seguidores.

Sin embargo, pareciera que la Shakimania seguirá salpicando por más tiempo. Este sábado por la noche cientos de fanáticas de Shakira que saben donde reside en Barcelona llegaron a su casa y en plena calle empezaron a cantar estrofas de la canción que lanzó junto al productor argentino.

Para el momento Shakira se encontraba compartiendo con sus amigas, como se dejó ver en sus historias en Instagram, y luego de escuchar las voces salió a la terraza de su mansión para agradecer una vez más el apoyo recibido, “Gracias por la serenata”, escribió la barranquillera.

Tal vez Joan Piqué y Montserrat Bernabeu no hayan estado muy a gusto con la sorpresa que recibió la colombiana ya que hay que recordar que sus ex suegros viven en la casa contigua a la cantante y como refleja la letra de la canción también salieron mal parados.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Se dice que otra de las consecuencias que ha dejado la tormentosa ruptura entre Shakira y Gerard Piqué es la mala relación que ha quedado entre la cantante y los abuelos paternos de sus hijos. Al parecer la cantante dispuso una muñeca con cara de bruja mirando hacia la propiedad de su ex suegra, además que coloca a cualquier momento su canción a volúmen elevado.