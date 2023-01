“Siempre Reinas”: Verónica Castro podría ser la próxima diva que integre el elenco dijo Laura Zapata

No es un secreto que la exitosa serie de Netflix “Siempre Reinas”, generó polémicas entre algunas de sus participantes y aunque se desconoce si hasta el momento habrá una segunda temporada, la actriz Laura Zapata, aseguró que le encantaría que Verónica Castro forme parte del elenco, en caso que se continuidad a este proyecto.

Sylvia Pasquel, Laura Zapata, Lucía Méndez y Lorena Herrera. (Foto: Netflix.)

Esta no es la primera vez que suena el nombre de la protagonista de “Los ricos también lloran” como una posibilidad para formar parte del equipo, lo que significaría que remplazaría a Lucía Méndez que tras las disputas que tuvo con sus ex compañeras, Laura Zapata y Sylvia Pasquel, decidió no participar en una próxima temporada del reality.

Lucía Méndez y Verónica Castro han sido consideradas grandes enemigas aunque ellas lo han desmentido. Foto: Instagram @luciamendezof / @vrocastroficial

Recientemente la villana de las telenovelas habló con la prensa y aseguró que está enfocada en su trabajo, destacando que “no quiero irme a pelear con nadie ni soportar necedades”, aseguró que, aunque surgió la propuesta de una segunda temporada de “Siempre Reinas” desconoce si finalmente se dará, por ello sus protagonistas firmaron nuevos contratos.

La hermana de Thalía adelantó que ha conversado con su compañera y amiga Verónica Castro a quien está animando para que incorpore al set de grabación, pues cree que sería una solución a los problemas de salud que últimamente la han aquejado.

En caso que se concrete la participación de la protagonista de Rosa Salvaje y Mi pequeña soledad marcaría su regreso a la pantalla chica desde que se alejó por temas personales y luego le tocó enfrentar la muerte de su madre.

En otras ocasiones Verónica Castro ha declarado que hasta el momento no ha recibido la invitación a un proyecto que realmente atrape su atención, donde se le ha visto es en aquellas producciones ya grabadas hace tiempo.

Revelan que Verónica Castro manda mensajes y fotos subidos de tono a sus fans. / Foto: Instagram

Laura Zapata graba una película en Perú

Laura Zapata compartió parte de sus nuevos proyectos para este 2023 y es su participación en una película que se graba en Perú, país que visitó recientemente para grabar “La peor de mis bodas 3′. Se trata de una película donde hará el papel de una “cougar”, adelantó la actriz, refiriéndose a las mujeres mayores que mantienen una relación con un hombre más joven.

“La película se va a tratar de mi personaje, que me enamoro de un peruano guapísimo. Mi hijo [en la ficción], que es Gabriel Soto, no cree que esté enamorado de mí el guapo. Es una comedia de enredos muy deliciosa”, precisó la malvada de las telenovelas.