Tania Rincón recuerda lo doloroso que fue perder a su hijo, “Pensé que nunca me iba a pasar”

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la conductora de televisión Tania Rincón recordó el momento en el que perdió a su hijo, además de también mencionar el instante en el que le extrajeron su matriz, lo cual ocurrió hace aproximadamente 8 meses.

Caracterizando cada uno de estos sucesos como algo “muy doloroso”, la famosa reveló que cuando decidió someterse a operación para sacar su matriz fue porque en primera instancia había tenido cólicos muy fuertes, por lo que tuvo que acudir a un especialista y este descubrió que se debía a un Mioma que tenía cerca del útero.

“Después de mi segunda hija, dije: ‘no me quiero volver a embarazar por el momento’ y fue con el doctor y me dijo ‘tienes un mioma’, que es como un tipo de tumor y ya estaba tan grande que pegaba con mi pared abdominal, entonces me tuvieron que retirar toda la matriz”, dijo.

De esta manera, Rincón aseguró que al inicio fue un poco más difícil debido a que tenía un conflicto interno, ya que no podrá embarazarse en el caso de tener un tercer hijo, así que también le tocó vivir como una especie de duelo.

“Sí me afectó, sí lo viví un poquito como un duelo porque ya, tenía claro que no quería ser mamá otra vez pero no es lo mismo. Ya es un hecho, no vas a poder tener nuevamente la duda, ni cuestionarte... sí fue difícil, fue complicado”, explicó, agregando que sufrió con esta operación. “Sí la sufrí, esa operación la sufrí un poquito”.

Por otro lado, con respecto a la pérdida de su hijo en el año 2017, agregó que fue algo que ella no esperaba que le ocurriera. “Fue muy duro… Pensé que nunca me iba a pasar y creo que sentirte segura es las cosas que más me han costado, saber que no eres la dueña de tu destino”, indicó.

Fue luego de tener a su primer hijo que Tania salió nuevamente embarazada, y tras 12 semanas de gestación se produjo la pérdida, confesando que a pesar de ser algo “común” por lo que han pasado muchas mujeres, sigue siendo igual de doloroso.

“Intentamos embarazarnos, tenía como 12 semanas. Es algo muy común en las mujeres, o sea cuando ya lo externas y lo platicas, te das cuenta de que muchas mujeres han pasado por lo mismo, pero no sé por qué tenemos esa mala costumbre de no decirlo, yo ya lo platicó con más naturalidad”, aseguró.