Shakira: no sólo dedicó canciones a Gerard Piqué, también a todos sus ex amores

Para nadie es un secreto que el romanticismo, el amor y el dolor siempre acompañan las letras de Shakira. En sus canciones más famosas la barranquillera ha podido expresar lo que para ella es el amor y desamor.

A través de lo que mejor sabe hacer: cantar, Shakira no ha escatimado en expresar lo que siente permitiéndole sanar las heridas a través de la música.

Si bien el amplio repertorio de la artista de 45 años contiene letras de distintos géneros, hay algunas canciones que no sólo son exitosas, también se convirtieron en un ícono y no dejan de sonar en sus presentaciones por tener una historia con un valor importante en su vida: fueron escritas hacia sus ex parejas, incluyendo el padre de sus hijos Gerard Piqué, a quien le compuso tres temas desde que se conoció la separación formal en junio de 2022.

¿Cuáles son las canciones de Shakira dedicadas a sus ex parejas?

“Antología”: Esta canción pertenece al disco “Pies descalzos” (1996) fue compuesta para Óscar Ulloa, el primer novio de Shakira cuando aún estaba en su época escolar, ella tenía apenas 14 años. En la canción la artista habla de la inocencia y lo que significa el primer amor.

En su momento, la famosa señaló: “Esta canción la escribí después que terminó una etapa en la que recibí muchos momentos de felicidad de una persona especial”.

“Y descubrí lo que significa una rosa, me enseñaste a decir mentiras piadosas para poder verte a horas no adecuadas y a reemplazar palabras por miradas”, reza parte de la letra que también describe el dolor de esa primera ruptura: “Pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé lo que es vivir sin tu amor”.

“Tú”: Esta canción fue escrita por la colombiana para el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos quien fue su novio durante un año. Esta relación no dejó de estar en el ojo de huracán mediático por la diferencia de edad que había entre ambos, Ríos 17 años mayor que ella.

La letra promete un amor eterno:

“Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú, amor, mis ganas de reír, el adiós que no sabré decir porque nunca podré vivir sin ti”.

“Días de Enero y Loba”: Estas dos canciones, Shakira abrió sus más recónditos sentimientos y se la dedicó a su ex novio, el argentino Antonio de la Rúa, con quien estuvo como pareja durante 11 años.

En este tema la cantante expresó todas las emociones que vivió mientras estuvo con de la Rúa.

¿Cuáles fueron las canciones que dedicó a Gerard Piqué?

El caso de su relación con el ex futbolista Gerard Piqué es distinto a sus ex parejas, quizá por los 12 años que estuvieron juntos o por el fruto de lo que quedó de esta unión que comenzó en medio del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 donde ella interpretó “Waka Waka”, el tema oficial de este evento deportivo, y donde Piqué fungió como uno de los jugadores más destacados.

Desde que iniciaron su relación, Shakira dedicó varios temas a él, incluyendo los últimos tres que marcaron su ruptura:

“Loca” 2010: Este tema ‘Loca’ lo compuso para el ex jugador español. La frase que más destaca es: “Yo soy loca con mi tigre, él está por mí... y por ti borró”. El video fue grabado en Barcelona.

“Dare (La, La, La)”: Luego de cuatro años de relación, Shakira lanzó “Dare (la la la), la letra señala: “Tanto te busqué hasta que llegaste... Con esa boca que Dios te ha ‘dao”.

Para el momento la pareja ya se había convertido en padres de su primer hijo Milan, aunque nunca llegaron al altar.

“23″: Gerard Piqué tenía 23 años cuando vio por primera vez a Shakira y comenzó su relación.

“Cuando solo tenías 23 años. Dios sabe que soy un buen bailarín. Mis pies pueden moverse a la música que él toca. Pero hubo veces que pedí una respuesta. Cuando él estaba actuando de maneras misteriosas”, escribió la cantante.

“Rompiendo Récords” (Broken Record): En esta canción, la cantante y compositora quiso demostrar que su amor por el jugador del Barcelona no paraba de crecer.

“No necesito seguir buscando, eres el indicado…Tus ojos me llevan a lugares con los que nunca había soñado”.

Las canciones que indican la ruptura con Gerard Piqué:

Luego de más de una década juntos Shakira y Piqué decidieron poner fin a su relación por supuestas infidelidades del catalán con una mujer más joven, se trata de Clara Chía Marí de 23 años.

A través de un comunicado informaron la decisión tomada, en principio, alegando el bienestar de sus hijos. En el texto pedían respeto a la privacidad, bastaron semanas para que la colombiana estrenara su primer tema, aunque no confirmó que la letra estaba dedicada a su ex, bien se puede interpretar que quiso expresar sus sentimientos en la recta final de su relación.

· Te felicito (2022)

· Monotonía (2022)

· Music Sessions #53′ (2023)