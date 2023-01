Situación insólita para Kanye West: sus abogados quieren romper relaciones con el rapero por medio de un aviso de prensa

La palabra insólita se queda corta para describir los últimos meses en la vida de Kanye West. La separación de Kim Kardashian, la pelea por el cuidado de sus cuatro hijos y la ida en picada de sus empresas, en las que se reporta que incluso algunas podrían declararse en banca rota, suman un cúmulo de situaciones adversas para el rapero norteamericano.

En el medio de toda esta polémica, Kanye West está demandando a Ultra International Music Publishing, por una supuesta violación de sus derechos de autor. La firma legal Greenberg Traurig, LLP lo comenzó representando, pero ahora se quieren desligar del rapero.

Sus intentos, hasta ahora, han sido infructuosos debido a que el artista habría desactivado todos sus contactos telefónicos. Entonces, según reseña Quien (citando un informe de TMZ), la organización de abogados quiere romper relaciones a través de un aviso de prensa.

Informan que la firma legal no ha ejecutado esta idea, debido al descontrol mediático que esto generaría. No obstante, no han encontrado otra manera de hacerle llegar noticias al rapero norteamericano.

¿Dónde está Kanye West?

Durante la tormenta de su separación con Kim y el tema con los niños hizo que Kanye se desapareciera por unas semanas de la palestra del entretenimiento.

Pero cuando volvió a ser visto por los medios, se dijo que había regresado tras casarse en secreto. Nuevas imágenes de Ye lo muestran con un anillo en la mano (izquierda) y dedo (anular); sitio en donde van los talismanes que dicen compromiso.

La mujer en cuestión es Bianca Censori, una australiana que se dedica al diseño de interiores y supuestamente trabaja en Yeezy.

Es por ahora imposible saber cuáles son las redes sociales oficiales de esta misteriosa mujer, ya que a raíz de que fuera fotografiada con Kanye salieron varios perfiles en Instagram, ninguno verificado. Entonces, solo resta esperar para tener más información de ella.

Kanye West fue fotografiado en Los Ángeles, en un par de oportunidades. En una estaba solo, luciendo su anillo. Y en la otra ya estaba con la mujer en el Waldorf Astoria de Beverly Hills, disfrutando de una comida.