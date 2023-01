“Soy japonesa y no lo sabía”: la frase de Gwen Stefani que desató polémicas en las redes sociales

El nombre de Gwen Stefani, se encuentra sumergido en medio de críticas de los internautas luego que se ofreciera una entrevista para la revista Allure, mientras promocionaba su marca de belleza GXVE, “una línea vegana que presenta su característico color de labios rojo, y otros elementos básicos de belleza, como paletas de sombras y delineadores en gel”.

Gwen, cobró relevancia internacional una vez que formó parte del grupo de rock-punk No Doubt hasta que en la década del 2000 se lanzó como solista con su álbum Love.Angel.Music.Baby.

La frase de la discordia surgió una vez que Stefani de 53 años habló sobre la colección de perfumes que lanzó en 2008; Harajuku lovers, al ser consultada sobre el marketing e imágenes utilizadas para promocionar las fragancias donde la cultura japonesa fue, en gran medida, la principal inspiración.

Stefani había sido criticada en ocasiones anteriores ya que en su primer sencillo también cobra influencia el estilo Harajuku.

La famosa le respondió a la escritora Jesa Marie Calaor: “Dios mío, soy japonesa y no lo sabía”, esta respuesta no fue tomada de la mejor manera por la periodista filipina – estadounidense, al considerar que la solista pareciera no estar clara de la cultura japonesa y pretender apropiarse de ésta.

Calaor, le consultó a Stefani sobre lo que había aprendido sobre Japón y su respuesta inmediata fue hablar sobre los viajes que con regularidad realizaba su padre a este país asiático.

Recordó que las historias que le compartía eran “fascinantes” para ella. La interprete aprovechó para decir que la primera vez que visitó la zona de Harajuku en Tokio pensó inmediatamente que era japonesa, considerándose una “superfan” de la cultura.

Gwen quiso defender su era Harajuku y le dijo a Calaor: “Si (la gente) me va a criticar por ser fan de algo hermoso y compartir eso, creo que no está bien. Creo que fue un hermoso momento de creatividad... un momento de juego de ping-pong entre la cultura Harajuku y la cultura estadounidense”, continuó comentando la cantante. “Si no compráramos, vendiéramos y comerciáramos con nuestras culturas, no tendríamos tanta belleza, ¿sabes?”.

Las redes sociales, no tardaron en reaccionar negativamente a la entrevista de Stefani, muchos comentarios van desde el descontento hasta la ira. El equipo de la intérprete quiso ofrecer una entrevista posterior para aclarar lo que según refieren, fue una mala interpretación de la periodista. Sin embargo, la revista Allure no respondió al llamado.

“Envidio a cualquiera que pueda afirmar ser parte de esta comunidad vibrante y creativa, pero evita la parte de la narrativa que puede ser dolorosa o aterradora”, escribió Jesa Marie Calaor para finalizar su artículo, también hizo mención al aumento de los ataques racistas contra la comunidad asiático-estadounidense en Estados Unidos.