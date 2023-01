Así es la rutina de Bárbara de Regil para tener un cuerpo tonificado

No cabe dudas que la mexicana Bárbara de Regil tiene un cuerpo envidiado por muchas mujeres, pero no ha sido fácil para lograr el resultado. Son días de alto entrenamiento, dedicación y muy buena alimentación. Todos los tips y rutinas para estar en forma, Bárbara las comparte en sus redes sociales y ha tenido una gran aceptación con sus seguidores.

Desde hace algunos años la actriz se ha dedicado a compartir desde las historias de Instagram y YouTube, rutinas de ejercicios que envuelven todas las partes del cuerpo. “La idea de cambiar está en ti así que la decisión es tuya y lo mejor es asalir de la pereza”, expresa la aficionada del fitness.

Mantener un abdomen plano es de mucha dedicación y no solamente se logra con ejercicios sino también con una alimentación sana. Entre sus videos resalta la manera de cómo empezar el día y ver la vida, tal escribió en una reciente publicación: “Cambia tu mentalidad de “estoy roto/a e indefenso/a” a “estoy creciendo y recuperándome” y observa cómo cambia tu vida, para mejor. Cambia el enfoque, en lugar de enfocarte en lo “negativo” enfócate en lo POSITIVO en lo que si tienes y sí eres”, agregó.

Rutina diaria de ejercicios

Así son algunas de las sugerencias de la mexicana para sus fans que están al pendiente de sus publicaciones y tomar en cuenta cada consejo para estar en forma. Cumplir con: abdominales oblicuos de pie con mancuernas, abdominales navajas con mancuerna, torsión rusa, escaladores, mesa con toque, entre otros ejercicios fundamentales que aplica e invita a otros a que también los hagan en un tiempo estimado de 30 minutos.

Cero dietas

Bárbara de Regil considera que no se debe cumplir un patrón de la alimentación que envuelva una dieta sino más bien sentirse a gusto con lo que se come y no estresado. Sin embargo, tampoco hay que caer en desesperación en darse un gusto con la comida chatarra. “Tu relación con la comida debe ser divina. Disfruta cada vez que te sientas a comer con la conciencia de que estás nutriendo tu cuerpo”, expresó.

