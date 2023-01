Martha Debayle reacciona ante burlas de por sus consejos para ser “buen anfitrión”

En los últimos días el nombre de Martha Debayle no ha dejado de ser tendencia en redes sociales luego que en su afán de ofrecer sus consejos sobre “elegancia” para la atención en casa de la visita y así quedar como un excelente anfitrión despertó las burlas del público al comentar algunos tips que aprendió en casa. Lo que quizá no imaginó es que no le saldría como esperaba y los internautas lo tomaran a mal.

La presentadora, originaria de Nicaragua con nacionalidad mexicana, comenzó expresándole a la audiencia que desde pequeña siempre escuchó a su madre repetir que uno debe “tener bonitas costumbres”.

“Yo vengo de una mamá que siempre ha insistido en tres cosas muy puntuales: uno, es muy importante tener bonitas costumbres; dos, en la vida todo es mantenimiento; y tres, que el diablo está en los detalles”, aseguró la locutora.

Todo iba bien con la comunicadora cuando habló del primer truco que tenía que ver con la presentación de la vajilla para servir un vaso con agua; además de los dos primeros elementos, se requiere de una charola, una coctelera con hielo y una pinza.

El detalle surgió en el segundo truco, cuando Martha quiso poner de ejemplo que nos pidan un refresco en casa, tomó como ejemplo un calcetín negro para evitar que se viera la lata: “Las latas son feas. Aceptémoslo”, dijo la presentadora.

Este consejo lejos de ser aceptado fue motivo de burla y los usuarios no tardaron en hacer comentarios sarcásticos al respecto.

¿Cómo reaccionó Martha Debayle?

Posiblemente segura de lo que estaba recomendando, Debayle no tardó en reaccionar a las críticas, y en vez de responder a algún mensaje de burla la conductora más bien reaccionó en forma positiva como lo hizo a la usuaria de Twitter que dijo que la admiraba por la forma en cómo tomó los memes en su contra.