En el más reciente episodio del programa ‘Caras vemos, sufrimientos no sabemos’, conducido por la sexóloga, psicóloga, y presentadora Silvia Olmedo, la animadora y creadora de contenido Gomita fue la invitada, donde reveló detalles de su vida íntima que sin duda te dejarán boquiabierto.

“Temo por mi vida”, Gomita revela cómo fue golpeada por su padre

En el triste video, Aracely Ordaz Campos mejor conocida como Gomita, compartió cómo fue golpeada por su padre en u viaje a Guadalajara, “Me agarra de los dos brazos y me empieza a dar de cabezazos, no me soltaba y mi mamá se puso en medio queriéndonos separar y me arrancó las extensiones, me azota contra la pared, me desvanezco, me agarra a patadas, me dio muy fuerte y le grité ‘ya por favor, te amo mucho, perdóname’ y solo me gritó ‘eso es lo que querías, lo que tú querías’, me levanté como pude y le dije a mi tía que le hablaran a la policía”, expresó la animadora.

En el mismo video, señaló que en todas las audiencias posteriores, su papá se refiera a ella como ‘Gomita’ y no como Aracely y siempre le echa en cara que él le dio todo, “Me metió porque él estaba ganando dinero, yo quería seguir estudiando”, dijo. Asimismo, señaló que solo pidió una orden de restricción ya que no quiere dinero de su parte.

La influencer de 28 años de edad, agregó que su padre le pidió muchas veces que no hiciera público lo que había sucedido y señaló, “Le dieron una sentencia de un año porque solo lo pudieron acusar de violencia física y una multa de 4 mil pesos. Es un año de cárcel, pero que se pueden pagar con 4 mil pesos”, le compartió a Silvia Olmedo.

"Gomita" y su papá. / Foto: YouTube (Tag del papá termina en pleito)

