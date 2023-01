El youtuber y empresario mexicano Luisito Comunica nunca deja de sorprender a sus pimpollos y en esta ocasión, mediante un video publicado en su canal de YouTube, compartió que mientras se encontraba en Dubái, chocó un Lamborghini rentado por lo que tuvo que pagar una cuantiosa suma de dinero como multa.

Luisito Comunica choca un Lamborghini y se mete en problemas. / Foto: Instagram

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, compartió un video para sus más de 39 millones de suscriptores donde reveló que una broma le salió demasiado cara y es que, le metió un rayón a un Lamborgini rentado cuando realizó un viaje a Dubái.

“No iba tan rápido, en Dubái no hay muchos topes, no veo uno y escuché un crujido, me paré porque el golpe sonó muy duro, lo inspecciono y veo que todo está bien, no tenía ni un solo rayón y seguimos con nuetsro camino pero cuando llega la hora de regresar el carro”, expresó el influencer de 31 años de edad.

Asimismo, señaló que al momento de rentar el carro, la agencia se queda con el pasaporte pero al momento de regresarlo, hicieron una inspección minuciosa del auto para checar que no tuviera algún daño, “Me enseñan que abajo del coche tenía un tremendo rayón, y me dijeron que tenía que pagar los arreglos del coche, y señalaron que si yo lo arreglaba o pagaba un depósito”, dijo Luisito Comunica.

Acto seguido, el creador de contenido reveló que le pidieron 10 mil dólares de depósito pero después se puso muy raro, “Intenté hacer el pago pero mi banco no me dejó, e hice 10 pagos de mil dólares pero mis tarjetas se bloquearon y el de la agencia creyó que no tenía dinero, y nos empezamos a gritar y llegó el dueño”, dijo.

“Pagamos 5 mil dólares y se bloquearon la tarjetas, empecé a pedir dinero y logré pagar 9 mil dólares y el dueño se apiadó de mí, me regresaron mi pasaporte y regresé a México pero debía dinero y el dueño tenía mi celular porque quedé en pagarle y me dijo que aun debía 20 mil dólares más, por dos méndigos rayones y como tenían mi in formación decidí pagarles”, puntualizó Luisito Comunica por lo que en total pagó 30 mil dólares lo que se traduce a más de medio millón de pesos mexicanos.

