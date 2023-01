¿Le robó? Mona acusa a Geros de no pagarle “un millón de pesos”

TikTok es una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo. Millones de usuarios consumen los videos que hay dentro del sitio, por eso, existen cientos de influencers con gran número de seguidores. Tal como Mona y Geros, quienes son una de la parejas más populares de México en TikTok. Desafortunadamente, en las últimas semanas se han viralizaron por sucesos muy extraños.

Hace unos días, la pareja denunció el robo a su casa, donde perdieron casi un millón de pesos en efectivo. Este suceso no es la primera vez que les ocurre, mas volvieron a ser tendencia por un problema económico dentro de la relación: Mona denunció a Geros de no quererle dar las ganancias que ella genera en sus redes sociales.

“Desde hace tres meses le cae mi dinero a Geros y no me lo ha querido pagar. Ese es mi coraje, que no me lo quería pagar y me empezaba a poner pretextos [...] Yo le decía ‘Geros, vamos al banco a sacar mi dinero’. ‘Es que no puedo’, ‘es que no hay tiempo’ y hacía eso para que se fuera pasando el horario, ‘es que ya cerraron el banco’, ‘es que…’, no sé qué”, expresó la creadora de contenido.

En el mismo clip, Mona aseveró que “Desde que no cobramos, Geros se ha comprado muchos carros, entre ellos, la Raptor negra, que ahorita ya no la tiene, pero se la compró, la camioneta verde que ahorita ustedes la han visto, que tampoco compró con dinero de ‘Face’ [...] con razón no has querido enseñarme el dinero que ha llegado de Youtube estos tres meses, porque estoy segura que te lo gastaste”. Algunos usuarios aseguran que las deudas de Geros con su pareja son casi de un millón deseos.