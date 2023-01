Esta es la cantidad que gana cada participante de ‘La Casa de los Famosos’

En los últimos 3 años ‘La Casa de los Famosos’ se ha convertido en el Reality Show más importante de Telemundo, pues desde el momento de su primera emisión, la audiencia se mantiene en alerta para ver a los participantes de la siguiente temporada, y con ansias de que sea su favorito el que gane el premio mayor.

Le puede interesar: Esta es la técnica que empleará Juan Rivera para ganar “La Casa de los Famosas 3″

Una vez más, el programa de telerrealidad llegó nuevamente a las pantallas de las familias mexicanas, pero esta vez con la participación de: Arturo Carmona, Aylin Mujica, Aristeo Cázares, Aleida Núñez, Dania Méndez, José Rodríguez, Jonathan Islas, Juan Rivera, La Materialista, Liliana Rodríguez, Madison Anderson, Nicole Chávez, Osmel Sousa, Osmariel Villalobos, Paty Navidad, Rey Grupero, Pepe Gámez, Monique Sánchez y Raúl García.

Cada uno de ellos dispuestos a darlo todo para ganar el concurso.

¿Cuánto gana cada participante de ‘La Casa de los Famosos’?

Según lo informado por el diario ‘La Razón’, cada uno de los famosos que participan en el reality show reciben una cantidad de 53 mil pesos mensuales, adicional al premio mayor que es de 200 mil dólares, es decir 3 millones 779 mil 808 pesos mexicanos.

Sin embargo, otra declaración que recorre los medios de comunicación es la de Tefi Valenzuela, quien indica que no creía que en ‘La Casa de los Famosos’ le pagaran 100 mil dólares, sin embargo, estos le entregaron más de la mitad de esta cifra, cantidad que le ayudó mucho en sus gastos. “Con eso pagué toda la renta de este año y me sobra para vivir”, dijo.

De esta manera, también aseguró que nunca mentiría sobre el tema y que tanto ‘La Casa de los Famosos’ como ‘Survivor’ pagan muy bien a sus participantes. “Yo nunca te mentiría y te puedo apostar, si quieres apostamos una cartera Louis Vuitton… Acá (en México) sí me pagan por ir a los programas, no voy todos los días pero voy bastante y los proyectos que he hecho de tres meses, como ‘La Casa de los Famosos’ y ‘Survivor’ sí te pagan bien”