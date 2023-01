Jared Leto divide opiniones tras darse a conocer que protagonizará “Tron: Ares”

Jared Leto está listo para incorporarse a Tron: Ares, la tercera película que prepara Disney. El actor participó por primera vez en Tron en 2017 como protagonista y productor, y sigue fiel al proyecto. La noticia generó varias reacciones entre los internautas y una controversia sobre la continuidad del músico en la cinta.

Tras varios tropiezos, el estudio inició el camino para la tercera parte, por lo que están en charlas para convencer a Joachim Rønningen, como director.

El filme da continuidad a la película de 1982 Tron protagonizada por Jeff Bridges, y la secuela de 2010 Tron: Legacy, protagonizada por Bridges, Garrett Hedlund y Olivia Wilde y fue el debut como director de Joseph Kosinski.

Tiene un guion de Jesse Wigutow y oficialmente Disney arrancó el proceso con Jared Leto como protagonista. El rodaje comenzará en agosto y se estrenará en 2025.

Debate en redes por Jared Leto

“Siempre quiero más Tron en mi vida, pero no entiendo nada. Parece que quieren hacer $$$ con la franquicia menos popular de Disney poniendo a un director genérico (Maléfica 2, Piratas del Caribe 5) y a Jared Leto en lo que solo puede ser un reboot si no traen de vuelta personajes”, “Se viene una nueva película de Tron junto a Jared Leto!!!! Que emoción!!!!!”, “Jared Leto destruyendo una nueva franquicia”, “Quiero una película de Tron con toda mi alma, pero con Jared Leto no. Es que, ¿qué no vieron sus últimas películas?”, comentaron en Twitter.

No sé si a alguien más le pasa, y sé que está mal, porque no es por su forma de actuar, pero Jared Leto es un actor que me genera rechazo.

Si tenía alguna expectativa con una tercera película de Tron, acaban de quitarme las ganas. https://t.co/hlkGiO9PDr — Javi Laucirica (@HaciaCines) January 19, 2023

NUEVA PELI DE TRON



CON JARED LETO https://t.co/Qy9pspf2dx pic.twitter.com/JQRkhd6c1i — Marauder Shields Bendito por la Tormenta (@TheCaptain66453) January 19, 2023