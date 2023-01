Leo Rizzi hace una revolución musical incluyente

Leo Rizzi está en su casa en España, en un lugar muy especial para él, rodeado de cosas muy personales que le dan tranquilidad y lo inspiran a escribir. Con una guitarra a lado, el cantautor charló con Publimetro por la serie de conciertos que tendrá en México y de cómo su música ha logrado un ascenso importante en los últimos años.

“La música -realmente- es como eso de permitirse disfrutar y abandonarse en ella. Creo que el o la que se dedica a esto sabe qué es puro disfrute, porque no hay otra cosa que me genere buenos pensamientos”, explicó al inicio de la charla.

Rizzi se abre camino como la nueva promesa de la música con canciones inspiradas por sus inquietudes en el campo del crecimiento personal.

“Es complicado definir a Leo; es decir, es un artista que le gusta experimentar y dejarse llevar por los sonidos que le hacen vibrar y dentro de esos paisajes que se generan, pues ya traducir sus emociones, sentimientos en letras y melodías”.

Con un estilo único con la libertad e inclusión como bandera, el cantautor trata de alejarse de la negatividad, ese es su mensaje a sus fans.

“He crecido en un entorno como muy de reprimir todo, al final cuando te das cuenta de que nada importa es muy tranquilizador, a veces hasta te dan ganas no de de provocar esa reacción y decir mira propongo lo que me ha gustado y cosas así traducirlas a la música. Creo que soy muy inquieto, en momentos me dejo llevar por la corriente y apareces en diferentes sitios para mostrar lo que he aprendido”.

“México tiene algo especial, abraza los proyectos y te admira de una forma muy cariñosa” — Leo Rizzi

El artista tiene en Pablo Alborán un gran fan, además de obtener una gran popularidad en TikTok.

“En estos momentos me encuentro componiendo un álbum, mi primer álbum y en el que voy a volcar todo el trabajo que he venido haciendo el último año, eso me hace mucha ilusión, porque creo que va a ser un trabajazo a nivel musical; luego se vienen festivales y el tour”, añadió.

¿Quién es Leo Rizzi?

En vivo. Continúa revolucionando el panorama nacional e internacional con su especial personalidad, arrancando su primer tour por México, Bailando Alrededor del Río acompañado de sus músicos (batería, teclado y guitarras).

Perfil. En 2021, tras darse a conocer en redes con Conexión, presentó Amapolas, uno de sus mayores éxitos hasta el momento y que ha conseguido la certificación de Disco de Oro en España y triple disco de Platino en México.

Próximos conciertos en México