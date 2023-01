Shaila Dúrcal se declara Team Piqué y fans de Shakira la tunden en redes sociales

La polémica entre Shakira y Piqué continúa dando de qué hablar en redes sociales, pues además de los fans, algunos famosos también han mostrado su opinión, indicando si apoyan a la colombiana o al futbolista español, y aunque la mayoría se ha declarado Team Shakira, otros por el contrario le han dado la razón a su ex pareja.

Tal es el caso de Shaila Dúrcal, quien dio a conocer lo que piensa durante un programa de televisión español llamado ‘Plan de Tarde’. En el mismo, la cantante hizo referencia al momento en el que Piqué llegó a la ‘Kings League’ en un carro marca Twingo, esbozando una gran sonrisa a todos los que le estaban tomando fotografías.

“Me ha caído bien lo del Twingo”, inició diciendo la artista. “He tenido una educación que siempre mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar”, dijo.

Asimismo, también indicó que se puede realizar diversos temas de desamor, pero no llegar al extremo como el caso de ‘Music Session #53′ de Shakira y Bizarrap. “Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto… a mí personalmente no me gusta”, confesó.

La reacción de los internautas

Debido a estos comentarios, los fans de la cantante colombiana salieron inmediatamente en su defensa, asegurando que en su momento Gerard Piqué no fue nada considerado con Shakira.

“Claro, porque Pique fue muy cuidadoso con su vida privada”.

“Lo que pasa es que la sociedad está acostumbrada a ver el hombre (infiel), como algo ‘normal’”

“La barrera que no hay que cruzar nunca es la de la falta de respeto y la sobrepasó al serle infiel”.

“Me he hecho esta pregunta: ¿Si la canción la hubiese cantado un hombre las mujeres pensaría lo mismo?”