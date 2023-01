La ‘it band’ de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN, HUENINGKAI) reveló un póster ilustrado con el tracklist o lista de canciones para su quinto EP el cual se titula, The Name Chapter: TEMPTATION.

El tema ‘Tinnitus’ de TOMORROW X TOGETHER fue producido por Smash David, el encargado de hacer ‘Yonaguni’ de Bad Bunny. / Foto: BIGHIT MUSIC

El nuevo EP está conformado por cinco canciones en total, el sencillo principal lleva por nombre “Sugar Rush Ride” y ya se puede encontrar un adelanto o teaser en el TikTok oficial de TOMORROW X TOGETHER. Asimismo, los otros cuatro temas son, “Devil by the Window”, “Happy Fools (feat. Coi Leray)”, “Tinnitus (Wanna be a rock)” y “Farewell, Neverland”.

Ya que a MOA, como se le conoce a su fandom, no se le escapa nada, notaron que el tema “Tinnitus (Wanna be a rock)” fue producido por Smash David quien fue el encargado de crear el exitoso sencillo ‘Yonaguni’ del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Tras esta noticia, MOAs de todo el mundo a través de redes sociales mostraron su interés y señalaron que Bad Bunny y TOMORROW X TOGETHER deberían de realizar una colaboración juntos, la cual sin duda rompería el internet.

TOMORROW X TOGETHER anuncia la gira mundial <ACT: SWEET MIRAGE>. / Foto: BIGHIT MUSIC

Es importante resaltar que el EP destaca colaboraciones entre artistas de la Generación Z. El sencillo principal “Sugar Rush Ride” ve el regreso de Salem Ilese, quien trabajó anteriormente con la banda en “Anti-Romantic” y “PS5″. El lado B “Happy Fools (feat. Coi Leray)” acredita a la rapera y cantante Coi Leray como artista destacada y letrista.

TOMORROW X TOGETHER revelará una nueva vista previa de The Name Chapter: TEMPTATION el 23 de enero.

