Nutrióloga de Jorge Salinas le exige que desmienta públicamente rumores de infidelidad donde la involucran

Recientemente una revista de circulación nacional publicó una serie de fotografías donde se ve a Jorge Salinas, supuestamente siéndole infiel a su esposa Elizabeth Álvarez, al besarse con su nutrióloga, Anna Paula Guerrero. No pasó mucho tiempo para que las imágenes se hicieran virales y las reacciones de los internautas le siguieran.

TVNotas reportó que el encuentro entre el actor y la médico se dio en las afueras del canal Televisa San Ángel, inmediatamente se hizo pública la información, la especialista en temas de bienestar y buena alimentación rompió el silencio y aseguró que el histriónico de 54 años es sólo un paciente y que su visita a la planta de televisión fue expresamente para entregarle un medicamento a Salinas.

Nutrióloga fotografiada con Jorge Salinas quiere facturar ¿Al estilo de Shakira? Foto: Tv Notas

Según explicó la nutrióloga, Salinas no pudo asistir a consulta por compromisos laborales y por eso decidió hacer la entrega personalmente. Anna Paula Guerrero también advirtió que otros famosos, hombres y mujeres, acuden a su consulta para cuidar su metabolismo y también les ha llevado el medicamento a su sitio de trabajo.

“Esa vez vi al señor Jorge afuera de la puerta 2 de Televisa, el 15 de diciembre, le entregué el medicamento y recibí el pago, de hecho, todavía hay por ahí unos pendientes, y nos despedimos y listo. Creo que yo ya he hablado suficiente del tema y no estoy dispuesta a dar más explicaciones”, expresó la profesional de la salud.

Hasta el momento, ni Jorge Salinas ni su esposa han hablado sobre esto, mientras que la nutrióloga sí ha dado declaraciones al respecto, contundentemente dejó claro que no tiene relación sentimental con el protagonista de Un poquito tuyo. Aprovechó para pedirle al actor que diera su versión de los hechos y que de una vez por todas, desmienta esta intriga.

“La verdad es que yo no estoy escondiendo nada, yo no realicé nada malo, creo que ya he dado muchas explicaciones y más de las que debería de haber dado y esto lo hago por el voto de confianza que tienen mis demás pacientes (...) Creo que también es hora de que alguien más salga a dar su explicación”.

Vale decir que tras este escándalo la doctora ha sido señalada de querer aprovecharse para hacerse publicidad, según Gustavo Adolfo Infante Anna Paula ha querido cobrar por dar entrevistas.

“Yo a lo que me dedico es a mejorar el aspecto físico de los pacientes, su calidad de vida, y creo que eso las personas lo pueden ver, no estoy diciendo ninguna mentira, y yo soy la que ha estado dando la cara, hice la entrevista con Alex, de quien no recibí ninguna remuneración, y si hubiera interés hubiera cobrado desde el principio”.