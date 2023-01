Myrka Dellanos se defendió de comentarios en su contra por el Miss Universo

El mundo entero sigue en expectativa por el resultado del Miss Universo 2022. El certamen reunió una cantidad de jurados que son de alta confiabilidad y trayectoria en el medio. Tal es el caso de la periodista y presentadora Myrka Dellanos que hizo reaccionar a más de uno al informar que había formado parte de los jueces calificadores del concurso de belleza.

La ocasión fue propicia para que Dellanos hiciera una publicación en su Instagram relacionada al tema del concurso y compartió una fotografía con la nueva mujer más bella del universo. “Felicidades a la nueva Miss Universo @rbonneynola. Felicidades también a nuestras reinas de Venezuela @amandadudamel y República Dominicana @_andreinamart por estar en la finalistas. Su desempeño fue impecable!”, expresó.

Al ver la imagen, algunos seguidores comenzaron a cuestionar a la expresentadora de ‘Primer Impacto’, señalándola de “vendida”.

“Mirka para que fuiste jurado....para dejarte comprar??? esa Corona era de la Venezolana”, “La ganadora debe ser la mujer más linda del universo, el resultado no es el correcto”, “Myrka, nos decepcionaste esta vez aunque yo se que no fuiste la única que votó por USA”, “Fraude entonces no se mide los parámetros que se exige se equivocó harta en la respuesta y lo hizo over time que bula cuánta injusticia”, agregaron algunos de los internautas.

Myrka no se quedó callada

La reconocida conductora de noticias, no aguantó los mensajes tan contundentes hacia su participación como jurado y respondió: “Pero señora yo solo tengo un voto. Habían otras 7 personas. No puedo ha. Somos 8 de jurado- yo tengo UN VOTO. La matemática es una ciencia y obvio es 1 voto el mío. Deben entender esto, No hay fraude eso me consta. Pero hay 8 jueces y todos votan y obvio cada persona votó en secreto y tiene su propio criterio”, acotó Dellanos”.

Myrka confirmó en el programa ‘La mesa caliente’ que en este tipo de concursos nadie va a estar contento. “A mí no me pagó ni Telemundo ni Miss Universo para ir y ser parte del jurado, es algo que te piden que hagas y uno lo hace por el prestigio y también porque yo quería que nuestras latinas tuvieran voz y voto”, agregó.

