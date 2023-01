La inesperada respuesta de Claudia Martín ante embarazo de Maite Perroni y Andrés Tovar

Hace aproximadamente dos semanas, Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar anunciaron que en este 2023 tendrán a su primer hijo, una noticia que trajo alegría a fanáticos y familiares de la feliz pareja. Y esta vez, además de buscar la opinión de cada uno de estos, también se le cuestionó a la expareja del productor, Claudia Martín, qué pensaba al respecto.

Fue durante una entrevista en el programa ‘Hoy’ que le consultaron a la actriz sobre el tema, a lo que esta simplemente respondió: “Yo creo que siempre la llegada de un bebé va a ser bendición y también en este caso, es lo único que yo puedo comentar”.

Además de esto, agregó que ella no se expresaría de manera negativa sobre la llegada de un bebe, pues solo quiere declarar cosas positivas y dejar atrás su pasado. “Son las cosas que al final uno trae por dentro y es lo que puede compartir y expresar y yo intento eso, llenarme de cosas lindas, de gente positiva alrededor de mí y a eso me he dedicado”, explicó.

La ruptura amorosa de Claudia Martín y Andrés Tovar

En el año 2021 Claudia Martín y Andrés Tovar confirmaron que se habían separado de manera definitiva, tras haber mantenido un año y medio de relación, y aunque en ese momento ninguno de los dos dijo las razones que conllevaron a su ruptura amorosa, la protagonista de la nueva versión de ‘Los Ricos También Lloran’, confesó unos meses después cómo se sintió luego de lo ocurrido.

“Creo que fue todo lo contrario, porque descubrí que soy más fuerte de lo que podía pensar, porque cuando te pasa algo es cuando tienes que sacar la fuerza y la valentía, y yo nunca me detuve, al contrario, agarré impulso y dije: ‘De aquí doy un salto todavía más grande hacia adelante y hacia lo que me pueda hacer bien para seguir construyéndome como mujer y persona’. Y eso hice, no me detuve. Hoy por hoy, agradezco todo lo vivido, porque eso conforma la mujer que soy en este momento”, indicó durante una entrevista realizada por TvyNovelas.

Cabe resaltar que la artista de 33 años celebró su primer aniversario con Hugo Catalán, quien le enseñó a creer nuevamente en el amor luego de su divorcio con el productor.