Lucerito Mijares cumplirá 18 años, su mamá, Lucero, agradece el cariño que le ha dado el público

Lucerito Mijares está a punto de cumplir la mayoría de edad y su mamá, Lucero, no tiene más espacio dentro de su corazón de tanta felicidad y agradecimiento, no sólo a Dios, también al público que le ha brindado a su hija, todo el apoyo y cariño posible.

Si algo tiene claro “La Novia de América” es que el tiempo vuela y aquellos chiquitos a quienes cargaba y le cambiaba los pañales hoy están grandes.

“Ya va a ser una señoritinga grande y es que el tiempo vuela. Por eso digo que se debe disfrutar porque para cuando parpadeas, los bebés a los que les cambiaba los pañales, ya son grandes”, precisó Lucero.

Emocionada ante las cámaras, Lucero ha confesado que sus hijos, José Manuel y Lucerito, los han llenado de grandes satisfacciones como padres, dijo que entre las virtudes que poseen es que son dedicados y talentosos: “Han logrado cosas que yo tampoco soñé o me imaginé, o a lo mejor lo soñé pero han superado todas mis expectativas”.

Lucerito: joven talento con futuro prometedor

Lucero agradeció al público las muestras de afecto hacia su hija quien ha demostrado su talento artístico. Aunque Lucerito no ha debutado oficialmente como cantante o actriz, no es un secreto que cuando lo haga su éxito se perderá de vista ya que ha tenido la oportunidad de compartir escenarios con grandes voces como Daniela Romo y Melendi.

“El público la conoce y la reconoce por sus propios méritos y porque les gusta lo que ella hace. A ver qué le depara el destino, poco a poco irá haciendo más cosas si es que este mundo de la artisteada es su mundo”, aseguró Lucero.

Lucerito aprovechó las cámaras para hablar de lo que siente al ser hija de dos grandes famosos: “ser hija de Lucero y Mijares no es normal, no es fácil, pero pues nunca me imaginé. Tampoco me imaginé que fuera a cantar, entonces pues sí, cañón”.

La cantante precisó que este 2023 continuará la gira ¡Hasta que se nos hizo! emprendida junto a su ex esposo, Manuel Mijares: “Somos dos amigos que cantamos y lo que pretendemos es que el público se lo pase increíble, que se olvide de sus problemas un ratito, que baile, que cante con nosotros. Habrá Lucero y Mijares mientras el público quiera, nosotros seguiremos haciendo shows por todas partes”, concluyó.