Hay heridas tan profundas que nunca se cierran por completo, pero aprendemos a sobrellevar el dolor pensando en que esa persona que ya no está, desearía vernos bien… Sin duda, Diego Verdaguer estaría muy orgulloso de ver lo que sembró en su esposa e hija, pues ambas han seguido al pie de la letra sus preceptos además de cumplir poco a poco los sueños que él deseaba concretar.

Ambas piensan que él las está observando desde algún lugar, su esencia no se ha ido y les infunde ánimo, sienten su apoyo y su amor, a veces en las cosas cotidianas y otras en los momentos difíciles; por su recuerdo y ejemplo, realizaron la gira por Estados Unidos que había quedado pendiente, han honrado su memoria difundiendo su obra y lanzando los temas, duetos y proyectos que él tenía en mente. Saben que algún día lo reencontrarán y quieren que sepa que salieron adelante porque él las hizo fuertes.

Amanda Miguel y Ana Victoria honrarán la memoria de Diego Verdaguer con el tema “Ven, ven, que se va la vida”. / Foto: Cortesía

“El último año fue de ajustes intensos, de tener que despertar a una velocidad tremenda, reponerme y continuar; para mí era un deber hacerlo, tenía que cumplir los sueños de mi padre y con eso devolverle todo lo que él hizo por mí… y lo seguiré haciendo con cariño, convicción y devoción, pues realmente fue tan sabio, tierno e incluso mágico, que no podría dejar de hacer lo que me enseñó, tanto en lo profesional como en lo personal”, comentó Ana Victoria Verdaguer, quien ha asumido con responsabilidad la Dirección General de Diam Music, la producción y logística de los shows, además de tomar las riendas de todos los proyectos que se han concretado y los que están por venir. Sus acciones se fundamentan en lo que aprendió desde niña, pero sobre todo en el amor hacia sus padres, por lo cual esa hermosa conjunción sólo puede dar buenos frutos.

“Sigo triste, sin creerlo muchas veces, pero me refugio en mi bebé, Lucca me llena ese vacío; a través de él siento que la vida continúa, las emociones que me produce me dan esperanza, son realmente de una frecuencia tan alta que me conectan con la energía del universo y ahí encuentro también la energía de papá... pienso en él y le digo ¡ven, te quiero abrazar!, haré lo que a ti te haría feliz en agradecimiento a tanto cariño que me diste y se palpará con hechos, con gusto cumpliré con la tarea”, añadió Ana Victoria.

Madre e hija permanecerán este viernes 27 de enero de 2023 en recogimiento, en su casa de Los Ángeles, California, orando y apreciando la naturaleza que tanto inspiraba y amaba Diego; estarán cobijadas por su familia inmediata, así como por Víctor Raúl (hermano del Maestro Verdaguer), sus hijos y esposa; todos juntos honrando a quien los unió y construyó entre ellos lazos inquebrantables.

Los últimos 365 días han sido agridulces para todos ellos; Amanda Miguel ha comentado que su familia, amigos y el público le han dado las palabras y la fuerza que necesitaba, pero la nostalgia permanece en su día a día: “Lo extrañó una barbaridad; mi corazón está partido en dos y no se puede coser, la ausencia no se llena con nada, es muy duro no tenerlo para abrazarlo y besarlo, pasa el tiempo pero el dolor no aminora, sólo se acepta irremediablemente”.

“Mi nieto e hija son el pan de cada día, el sol que me acaricia y el cielo que me cubre. También he sentido el abrazo de la gente, sus cartas llenas de palabras hermosas han sido un bálsamo, es muy lindo leer sus mensajes acompañándome en todos los momentos, desde los que sinceramente lamentaban la partida de mi esposo, hasta los de felicitación al recibir en noviembre pasado el Grammy a la Excelencia Musical… sé que éste fue un reconocimiento porque toda mi vida la he dedicado a la música, pero mi esposo también lo merecía, por eso lo recibí por ambos”, agregó la artista con más de 40 años de trayectoria desde que debutó profesionalmente.

Sin duda este importante Premio llegó hasta el cielo, como también llegarán hasta lo más alto todos los esfuerzos que Amanda y Ana Victoria están haciendo por honrar la memoria de Diego, por ello es que este viernes 27 de enero, en su Primer Aniversario Luctuoso , se lanzará a manera de homenaje en todas las plataformas digitales el tema y video “VEN, VEN, QUE SE VA LA VIDA”, canción de la autoría del Maestro Verdaguer que fue un gran éxito en su carrera, pero que ahora cobra nueva fuerza al ser grabada a ritmo de cumbia, durante una de sus últimas actuaciones en noviembre de 2021, dos meses antes de su partida y lleno de entusiasmo.

Diego Verdaguer amó México, se hizo mexicano por convicción, legalmente y de corazón, recorrió todo el país y uno de los estados que más admiró por su riqueza cultural, gastronómica y arquitectónica fue Puebla. Tenía un público cálido y fiel en ese lugar, al cual quiso recompensar con un concierto al aire libre en la Explanada del Museo Regional de Cholula... cantó con pasión, teniendo al frente en lo alto de la montaña el bello Santuario de la Virgen de los Remedios.

