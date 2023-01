Omar Fierro le pone pura sabrosura a “Como dice el dicho”

Omar Fierro forma parte del programa Como dice el dicho que se ha mantenido en la pantalla chica con su historia y este lunes 23 de enero inicia nueva temporada, bajo el número cabalístico como es el 13.

“Estoy muy contento desde la temporada pasada, porque es un programa que es de cocina, algo que me encanta y que junta tres pasiones mías: la cocina, la actuación y ayudar a la gente. Pedro Medina es un personaje al que no se le conoce mucha historia, pero es alguien que fue un abogado que se cansó de la abogacía”, puntualizó Omar Fierro al inicio de la entrevista.

Omar Fierro celebar 40 años de carrera. (FSL)

Como dice el dicho mantiene su elenco base para esta decimotercera temporada, integrado por Sergio Corona (Don Tomás), Omar Fierro (Pedro), Nuria Gil (Nuria) y Pepe Valdivieso (Pepe). Por medio de dichos y refranes, el programa da vida a inspiradoras historias.

“Es temporada número 13 es un buen número cabalístico, por eso estoy contento y feliz de la vida de tener trabajo. El Dicho es un café donde la gente se reúne a pasarla bien, donde se cuentan historias reales o historias que pueden ser tú historia o de alguien que conoces , Ahora se integra un perrito que se llama Valú”, añadió el actor.

“Lo importante es que se tome en cuenta el talento y no la cantidad de followers, porque followers los puedes comprar, el talento no para que algunos directores no se pierdan en ese sentido” — Omar Fierro

El actor, de 59 años de edad y 40 de carrera artística, agradece todo lo que ha sucedido a lo largo de su trayectoria.

“Empecé de modelo a los 16 años, eso tiene ya 43 años. Hice cualquier cantidad de comerciales de televisión, fotografías, pasarelas y luego hice Guadalupe, la novela con Alma Delfina. Después llegó Principessa que entré en lugar de Juan Carlos Serrán; además hice Monte Calvario, Quinceañera, y luego ya me dan la oportunidad de hacer Amor en Silencio en el 88, eso tiene ya 35 años. Vamos a cumplir 35 años de Amor en Silencio (suspira); luego de ahí seguimos. Hice tres novelas en Colombia, regresé y trabajé en otro lado. Tuve programas de conducción y volvemos a agarrar el ritmo con las novelas, entonces sí ha sido una carrerita muy sabrosa”.

Al preguntarle que nunca volvería a hacer dijo “he hecho cosas que me gustan y tratado siempre de hacer personajes con mi edad, no querer aferrarme a sentirme el jovencito de la novela; obviamente la puedo hacer del abuelo o del papá. La verdad es que no haría, a lo mejor no enojarme por la puntualidad, porque soy muy puntual, y normalmente muchos compañeritos no (risas)”.

Pasión por la cocina

Omar Fierro confesó que le gustaría hacer un programa de cocina en la televisión, como lo comparte en su canal de YouTube.

“Tengo la idea de hacer algo de cocina en televisión, ya van varios años persiguiendo eso. Vamos a ver cuándo se puede dar y sí es entrar a las casas por el lado más amable que es el estómago. Después de la carrera que he tenido, ya de 40 años, estar en un programa (Como dice el dicho), donde trabajo con gente bonita y con gente a la que puedes ayudar dentro de un ambiente totalmente familiar, pues es muy padre”.

¿Cuándo se estrena Como dice el dicho?

La nueva temporada de Como dice el dicho , producción de Genoveva Martínez, estrena el próximo 23 de enero, con emisiones de lunes a viernes, a las 17:30 horas,por L as Estrellas .

, producción de Genoveva Martínez, estrena el próximo 23 de enero, con emisiones de lunes a viernes, a las 17:30 horas,por L . El padrino de lujo será Ignacio López Tarso.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: