En verdad México es un país único no sólo por su riqueza cultural y tradiciones, sino además por los grandes artistas que han surgido de nuestra tierra y cuyo talento ha impactado al mundo entero… Aunado a ello, da gusto que los jóvenes creadores de hoy, admiren la obra de estos genios y sea su punto de inspiración para seguir haciendo propuestas interesantes.

Ese es el caso de Perla López, la cantautora llamada “La Mexicana”, cuyos temas han ganado notoriedad tanto aquí como en Estados Unidos y en Colombia, ya que ha sabido conjugar lo más bello de nuestro país con una música contemporánea fresca, original, de calidad y con proyección internacional.

Perla nos sorprendió el año pasado con su canción “Mayahuel” dedicada a la Diosa Mexica del maguey, las reseñas de los medios fueron muy positivas calificándola como una de las revelaciones más afortunadas de la música actual; sin embargo, ahora con “SU FRIDA”, estamos seguros nos sorprenderá aún más, pues se trata de un bolero moderno, con versos llenos de magia y pasión.

Perla López “La Mexicana” estrena este 28 de enero en todas las plataformas digitales “Su Frida”. / Foto: Cortesía

“Hace un año falleció el hombre que me dio su amor absoluto, mi padre... su partida me causó un dolor inmenso y en pleno duelo continué con mis clases de composición en la SACM (Sociedad de Autores y Compositores de México), para tratar de que ocurriera una catarsis con lo que escribía. Siempre me había interesado la genialidad de Frida Kahlo, y en este sufrimiento que yo sentía e incluso por la similitud de sonidos, surgió “SU FRIDA”. Me adentré no sólo en sus pinturas, sino en todo lo que fue su vida, pero lo que me llenó el alma y me sedujo por completo fueron las cartas que le escribió a Diego”, comentó Perla López.

Y es que efectivamente la relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera fue de total tormento y pasión, de creación y destrucción, pero también de un infinito y rotundo amor. Las cartas de Frida por sí mismas, constituyen igualmente una obra de arte, de entrega. Leerlas fue un proceso enriquecedor para Perla, se sumergió en ese mar de emociones, curó sus propios dolores y escribió sus propios versos:

Le rezaré nuevamente a algún santo,

para aliviar este llanto…

Desde niña me dio el consejo mi padre,

no debería llorar por un amor insensato

y mucho menos por ti,

ay, en lo que me convertí…

De esta manera, Perla “La Mexicana”, rinde un sincero homenaje no sólo a Frida, sino a todos aquellos que han tenido el corazón roto por un amor incomprendido; con “SU FRIDA” nos lleva a cuestionarnos que tan válido resulta seguir en una relación tormentosa, pero fundamentalmente con sus palabras nos hacer sentir nostalgia, romanticismo, deseo, ternura, mientras que en su música apreciamos muchas fusiones, ritmo, armonía, un bolero actual, contemporáneo, digno de traspasar fronteras.

Además de México, Estados Unidos y Colombia han aplaudido su talento, por ello es que su lanzamiento oficial se efectuará a través de un gran concierto el próximo 1º. de febrero en el Celebrity Center de Hollywood, California, día en que también se estrenará el video, pero desde este sábado 28 de enero ya será posible escuchar la canción “SU FRIDA” en todas las plataformas digitales.

