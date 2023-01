Despiden con humor a Polo Polo en redes sociales

La madrugada del lunes 23 de enero, por medio de redes sociales trascendió la noticia en la cual se dio a conocer que el comediante mexicano Leopoldo García Peláez Benítez mejor conocido Polo Polo perdió la vida a los 78 años de edad.

Polo Polo pierde la vida a los 78 años de edad. / Foto: Cuartoscuro (Cuartoscuro)

En entrevista con Ventaneando, Paul García Peláez, hijo del comediante reveló que Polo Polo murió en su casa rodeado de sus familiares, y agregó que murió debido a causas naturales y que simplemente dejó de respirar. Tras la repentina noticia, distintas personalidades del mundo del entretenimiento mostraron sus condolencias y enviaron un emotivo mensaje.

Víctor Trujillo

“Gracias por tantos buenos momentos. Descansa en paz, querido Polo Polo”.

Mauricio Castillo Álvarez

“Con profunda tristeza les comunico el sensible fallecimiento de un gran amigo y uno de los mejores comediantes de estos tiempos. Nadie contaba los chistes como él. Era enorme. Polo Polo te vamos a extrañar. Nos harás mucha falta. Descansa en Paz”.

Adela Micha

“‘Si la gente no se ríe y disfruta, no trabajo’. Este es el truco para contar chistes que me dijo cuando lo entrevisté el 31 de Octubre del 2013″.

#PoloPolo ⚫



Iván “La Mole”

“Se ha ido La Mera Verga !!! Así era este señor La punta de tren , es el artista que si me genera llanto por irse de este mundo , Don Polo Polo. Gracias por su comedia , y gracias a dios por haberme dado la oportunidad de verlo en vivo , se fue el papá de todos nosotros”.

#PoloPolo ⚫



Franco Escamilla

“El rey ha muerto, el mundo se ha vuelto un lugar menos gracioso y con menos magia. Nadie nunca igualará al maestro Polo Polo QEPD Un marlboro rojo y un “cognaquito” a la salud del mejor de todos los tiempos”.

Chabelo

“Qué afortunado de haber compartido tanta vida juntos. Te vamos a extrañar siempre. Un aplauso para el gran”, escribió Chabelo”.

Asimismo, los fans no perdieron la oportunidad de despedirse del comediante y compartieron los mejores memes y chistes que Polo Polo realizó durante toda su carrera.

Fallece a los 78 años el popular comediante mexicano Polo Polo 😔 pic.twitter.com/uVnCUhkM7C — Simpsonito (@SoySimpsonito) January 23, 2023

Polo Polo fue el mejor comediante no solo de México, sino de América Latina, su comedia era rasposa e incomoda para la policía de la moral en aquel entonces.

Una generación completa escuchamos sus chistes desde niños a escondidas del mundo adulto, gracias. pic.twitter.com/IWloSvHN66 — 𝐄𝐥 𝐁𝐨Я𝐝𝐞𝐫 (@EseMiBorder) January 23, 2023

Lois murió Polo Polo 😭 pic.twitter.com/LWOBqOBp0D — Manuel Soto (@sotoaquiles) January 23, 2023

Si no oíste a Polo Polo a escondidas de tus padres no tuviste infancia . RIP Polo Polo pic.twitter.com/iY74nn0p5t — 🅱️🅰️dillo (@baaaadillo) January 23, 2023

