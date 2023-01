Danna Paola revela lo mucho que ha evolucionado desde que empezó siendo una estrella infantil

Danna Paola incursionó en el mundo del espectáculo a los 4 años de edad, así que creció frente a las pantallas. Empezó en “Plaza Sésamo” y poco después obtuvo su primer protagónico con “Rayito de Sol”.

Como también cantaba, empezó a participar en varios proyectos musicales, sin embargo, ahora que tiene 27 años reflexiona sobre su etapa de estrella infantil y afirma que no hacía lo que le gustaba sino lo que le pedían que hiciera.

“Crecí siendo un molde de pop star de ‘Tienes que cantar esto, tienes que hacer esto, y entonces ir por esta línea, y tienes que cantar estas canciones… Todas mis canciones tenían que ver con mis telenovelas”, detalló Danna Paola.

A medida que iba creciendo, Danna Paola empezó a cuestionarse todo lo que hacía y si de verdad le gustaba o no, de si transmitía un verdadero mensaje con su trabajo.

Danna Paola no solo es Lu en Elite sino que también fue María Belén, Amy la niña de la mochila azul, Estrella en Vivan los niños, Andrea y Patito en AAS. Personajes que la convirtieron en ídolo e ícono infantil. ✨ pic.twitter.com/mGq4ozKnOa — Kitty🐈‍⬛🇵🇪 (@KittyLoOve) April 19, 2020

“En realidad no tenía una esencia como artista. No podía conectarme con lo que era yo. Y yo decía, ‘Bueno, no quiero ser esto… ¿a dónde quiero ir?, ¿qué quiero contar? Y a ver si a la gente le gusta, porque ya no quiero hacer lo que estaba haciendo’. No me sentía yo, me sentía parte del sistema, parte de lo que estaba de moda, y entonces sucedió una desconexión”, explicó la actriz.

A partir de ese punto de desconexión, Danna Paola empezó a explorar en sus gustos, para saber qué era lo que en verdad quería ser, ahí fue cuando supo que era una artista, y multifacética.

“Soy una mujer que tiene arte por todos lados, porque realmente he descubierto que, todo lo que me gusta hacer, me gusta que me conecte con algo, eso es el arte para mí, el interpretar mis emociones”, aseguró Danna Paola.

Ahora todos sus proyectos están pensados en sus gustos, y no en cómo le pueden llegar a gustar a los demás, en especial su música. “Estoy dejando muchas reglas de la industria a un lado para poder descubrir ese éxtasis en cada una de las canciones que escuchen”, finalizó la cantante.