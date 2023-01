RBD recibe críticas tras anunciar su última gira, “¡Están dejando toda Latinoamérica por fuera!”

En diciembre 2022 la banda musical RBD, mantuvo en expectativa a todos cuando anunció que el 19 de enero darían una noticia muy importante, levantando la sospecha de una posible gira mundial, por lo que muchos famosos y fanáticos expresaron su emoción en redes sociales.

Sin embargo, esa felicidad que se hizo sentir en internet, terminó siendo una decepción para muchos, ya que a pesar de confirmar lo que todo el mundo sospechaba: el ‘Rebelde Tour’, la lista de países seleccionados para el mismo se redujo a solo 3: Estados Unidos, Brasil y por supuesto su país natal, México; eliminando así toda esperanza que tenían los fans de otros países de Latinoamérica para verlos una vez más cantar los temas musicales que marcaron su adolescencia.

Cada una de sus cuentas oficiales se llenaron de mensajes negativos, en donde usuarios le reclamaban por no haber extendido un poco más esa lista y agregar aunque sea las capitales de los otros países en donde también tienen fanáticos, esto dijeron algunos de ellos:

“¿Solo 2 espectáculos en Brasil? Es decepcionante. El mayor fandom de RBD se concentra aquí en Brasil y en toda Latinoamérica”.

“Siempre el dinero mueve montaña. DESILUSIONADO ES POCO”.

“Solo puedo decir que los que más han aclamado su regreso están en Latinoamérica y no se me hace justo que no hayan incluido casi nada, solo Brasil. Sus fans también quieren ver el reencuentro por una última vez. Panamá, Colombia, Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Costa Rica, etc.”.

“¿No les da un poco de vergüenza publicar estas fechas? ¿De verdad? El 90% de la gente en los EE.UU. no tiene idea de lo que es RBD”. “Decepción total, y tal vez empezando a entender porque Poncho no quería participar en nada de eso”.

“¿De verdad nos hicieron esperar 15 años para esto? Mejor le hubieran puesto #SOYREBELDEUSA así los latinos no les hubiéramos hecho tanta propaganda gratis”.

“América Latina siempre ha apoyado a RBD desde el principio. Ahora está muy claro que esta gira se está haciendo más por el dinero que por los fans. ¿Cómo es que tantas citas en EEUU y ninguna en otros lugares de América Latina aparte de Brasil y México? ¡Esto es bastante aburrido! Incluso España, que tiene toneladas de fans, está fuera. ¡Una pena!”.