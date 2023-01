Schiaparelli pone a debate el sentido de la moda al utilizar cabezas de felinos

Schiaparelli comenzó con fuerza la Semana de la Moda de Alta Costura en París. La marca francesa elevó las temperatura en redes sociales por la reflexión que desató su colección titulada Inferno Couture, donde los protagonistas fueron los leones, que aunque no fueron reales, muchos señalan que promueven el uso de animales.

El desfile de la alta costura de Schiaparelli que se realizó la mañana de este lunes, fue una declaración de intenciones, sobre todo de posicionar su nombre con gran impacto.

Las cabezas de león llenaron la pasarela y eso llevó a una serie de reacciones en las redes.

Nota relacionada: Kylie Jenner rompe el internet con vestido que tiene una cabeza de león

“En qué carajos pensaban los de Schiaparelli cuando decidieron colgar cabezas de animales en los vestidos ? Más allá de lo que representa simbólicamente en la estética es un horror”, “Lo nuevo de schiaparelli, hecho 100% en bordado, me parece una cagada. ‘No animals were harmed’, dicen. Si una marca es capaz de entender el tema de forma y fondo es Schiap. Aquí se hace un daño gigante desde lo simbólico. Glorificar la estética de la cacería y el trofeo animal”, “Lo más triste de todo: hay otro montón de looks de Schiaparelli MARAVILLOSOS, con un trabajo exquisito, que la gente esta ignorando por los animales falsos”, comentaron en Twitter.

Shakira debió estar en el front row de Schiaparelli usando este abrigo. pic.twitter.com/hcwy3iGyCx — Jordi Linares Rivas (@jordilrivas) January 23, 2023

En el infierno de la Divina Comedia de Dante, el leopardo, el león y la loba simbolizan y representan la lujuria, el orgullo y la avaricia.



Los animales fueron esculpidos y pintados a mano.



Schiaparelli, Alta Costura Primavera 2023. pic.twitter.com/q3xv645qmr — Rebeca Maccise (@rebecamaccise) January 23, 2023

schiaparelli lejos de la controversia extremista sobre la caza, uso los colores de la alquimia en los que asistieron para esta runway:

negro/blanco/rojo pic.twitter.com/qRfVq1Z88A — Ar-ael ⛥ (@arycarangi) January 23, 2023

¿Quién fue Elsa Schiaparelli?

Diseñadora de moda italiana, que destacó especialmente en los años 1930 y 1940. Schiaparelli es un marca de moda francesa fundada por la diseñadora Elsa Schiaparelli. De formación autodidacta, la italiana Elsa Schiaparelli fundó su propia casa de moda después de mudarse a París y tras pasar una temporada en Estados Unidos. La firma presentó sus primeras prendas en 1927.