Tori Spelling reveló que gastó hasta 400 dólares en el OnlyFans de la actriz Denise Richards

El anuncio de abrir una cuenta en OnlyFans por parte de la actriz, Denise Richards, no pasó desapercibido en la industria del entretenimiento en Estados Unidos, menos cuando reveló que no tenía reparo alguno al momento de mostrar contenido explícito.

“He sido modelo de bikinis, de lencería, y ahora hago cosas más sexuales. ¿Por qué no?”, dijo en su momento en una entrevista radial.

Es por eso que la curiosidad sobre el contenido expuesto llegó hasta a sus amistades, como es el caso de la actriz, Tori Spelling quien confesó haberse suscrito a la cuenta de Richards para mirar lo que publicaba.

“He sido amigo de ella durante años. Estaba un poco fascinada por todo esto de OnlyFans y, no voy a mentir, dije: ‘Déjame comprobarlo’. ¿Qué implica?’”, reveló la ex estrella de “Beverly Hills, 90210″, de 49 años, en el episodio del viernes del programa de “Jeff Lewis Live” de SiriusXM.

Añadió: “Entonces, lo miré y, por supuesto, muestra algo como que, a menos que se suscriba, no puede obtenerlo. Entonces, por supuesto, me suscribí con un nombre falso”.

“Es fascinante porque dicen: ‘Oye, podríamos mostrarte esto en la ducha’. Y solo quería ver, es mi amiga y estoy como, ‘Oye, ¿hasta dónde va?’”, compartió la actriz, quien reveló que se vio obligada a gastar hasta 400 dólares.

“Dicen, supuestamente, que si les das una propina te responden más rápido. Entonces, dije: ‘Oye, me encanta lo que estoy viendo, me encantaría ver más’. Terminé, en el transcurso de dos días, gastando $400. No podía parar”, concluyó.

Madre e hija con OnlyFans

Desde principios del año pasado, el padre de la hija mayor de Richards, Charlie Sheen, expresó su malestar luego de conocerse que Sami, de 18 años, decidiera incursionar en la plataforma de suscripción para adultos, OnlyFans.

Ante la controversia, la actriz decidió apoyar a su hija, restando importancia a los comentarios generados en redes sociales.

Luego de unos meses, fue la misma protagonista de Wild Things la que decidió abrirse una cuenta dentro de la plataforma, poniendo un monto de 25 dólares mensuales para aquellas personas que quieran suscribirse para ver su contenido.