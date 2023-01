Madre de Piqué se enfrenta en una discusión con Shakira

¡Trapitos al sol!. El revuelo que ha causado la canción de Shakira con Bizarrap ha sacado a relucir momentos incómodos en la vida de la colombiana, incluso situaciones violentas por las que ha tenido que enfrentar la cantante que hasta ahora nadie conocía.

Y es que por lo visto, el trato de su exsuegra deja mucho de qué hablar y todo se ha reflejado a través de un video que se filtró por redes sociales donde la madre de Piqué se ve discutiendo con la artista y no de manera sutil precisamente sino más bien, con expresiones corporales un tanto agresivas.

Esto explica por qué #Shakira cantó que le dejaron de vecina a la suegra 😳https://t.co/of2G7FOVNQ — SDP Noticias (@sdpnoticias) January 24, 2023

Se filtó video

Montserrat Bernabeu, es la exsuegra de Shakira a la que ella misma le dedicó una ´Bruja’ en el balcón de su residencia. En el video se ve claramente como la madre de Piqué toma a Shak por la cara, y hace un gesto con la boca para que se calle. No deja que la cantante se defienda al respecto. Parece que la intérprete de ´Monotonía’, está en la espera de la acción de la señora. Por su parte Piqué queda en el sitio sin soltar ninguna palabra.

Con este video se hace evidente que la cantante, no se la lleva para nada bien con Montserrat. Incluso, muchos han sido los rumores donde se describe que la madre de Piqué, se involucró en diversas oportunidades en la relación entre el futbolista y la artista, dejando claro que el deportista, no tiene decisión propia. Por ahora no hay una fecha exacta de cuándo pudo haber ocurrido esta discusión.

"Me dejaste de vecina a la suegra": Shakira “levantará” un muro entre su casa y la de los papás de Piqué https://t.co/9sgG01jduq pic.twitter.com/XnrJ98twgY — Protagonista.com.co (@colprotagonista) January 19, 2023

Entre tanto, la canción BZRP Music Sessions #53, sirvió para que la barranquillera drenara todo lo que tenía dentro y hasta la exsuegra se llevó su balde de agua fría.

Al ver el video, los fans de Shakira, enviaron sus comentarios: “Nada qué hablar...la mamá de Piqué será siempre así. Eres mucha mujer Shakira”,

“Qué bueno que sacó esa canción, y es poco a lo que se merecen”, Pobre suegra es la consecuencia por meterse en asuntos de su “niño malcriado. Dale Shakira”, agregaron los internautas.

Las recientes imágenes dejaron ver que es posible que sí exista una enemistad que enfrenta Shakira con los padres del exfutbolista, ya que la misma cantante, ha solicitado la construcción de un muro para marcar distancia entre ellos.