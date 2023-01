Jackson Wang anuncia concierto en México con la gira ‘MAGIC MAN’

El cantante, intérprete y productor Jackson Wang anuncia su primera gira por la Ciudad de México como solista para su tour mundial MAGIC MAN. Los boletos estarán a la venta al público a partir del viernes 27 de enero a las 10am hora local. Esto en respuesta al éxito de las fechas de su gira por América del Norte en 2023, que se agotaron inmediatamente la semana pasada. Para obtener más información, incluidos los detalles de venta, visite: tour.jackson-wang.com

💥 @JacksonWang852 llega a la #ArenaCDMX con su primera gira mundial como solista “MAGIC MAN” ¡El próximo 25 de mayo del 2023 podrás disfrutar de su gran actuación en el escenario!



🎟 Boletos a la venta a partir de este 27 de enero 2023 en el sistema https://t.co/LLYuyT4O5G pic.twitter.com/oQWq9gqG1u — Superboletos (@SuperboletosMx) January 24, 2023

Jackson regresará por segundo año consecutivo para actuar en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley el 16 y 23 de abril en el Empire Polo Club en Indio, California, previo al show que encabeza el cartel, Frank Ocean.

Jackson Wang anuncia concierto en México. / Foto: Facebook

Jackson inició su gira mundial MAGIC MAN con espectáculos con entradas agotadas en Bangkok, Kuala Lumpur, Singapur, Londres y París para celebrar el lanzamiento de su segundo álbum MAGIC MAN (TEAM WANG records/88rising Records/Warner Records/RYCE MUSIC GROUP) con la que lanzó los sencillos “Blue”, “Cruel” y “Blow”. Su éxito se ha expandido a América del Norte y ahora a México. El álbum recibió elogios generalizados de la crítica por parte de Associated Press, NPR, Vulture, The Daily Beast, Consequence, UPROXX y más. Debutó en el número 3 en “Top Current Sales” y “Top Album Sales” de Billboard la semana del lanzamiento y en el n.° 15 en Billboard 200, marcando el álbum con las listas más altas de Jackson.

Todo esto sigue la carrera vertiginosa de Jackson de hacer historia en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley del año pasado como el primer artista solista chino que actuó en el escenario principal de Coachella como parte del set ‘Head In The Clouds Forever’ de 88rising. Jackson también encabezó el festival 88rising ‘Head In The Clouds’ del año pasado (junto con NIKI, Rich Brian y más) en el Rose Bowl en Pasadena, CA.

Más recientemente, Jackson encabezó la Ceremonia de Apertura del Campeonato Mundial de League Of Legends 2022 con la presentación de su último sencillo, “Fire to the Fuse”, una canción escrita y producida por Riot Games Music y el tema principal del nuevo “League of Legends” Empyrean junto a Lil Nas X en San Francisco. La pista alcanzó el puesto número 1 en la lista de canciones de moda de Billboard.

Como artista aclamado a nivel mundial y director creativo, el objetivo de Jackson es exhibir un sonido con influencia china en el escenario musical internacional y resaltar la cultura china y asiática en todo el mundo. En su ascenso, Jackson ha acumulado más de 92 millones de seguidores en las redes sociales.

Fechas de conciertos de Jackson Wang 2023 en América del Norte:

Jackson Wang anuncia concierto en México con la gira ‘MAGIC MAN’. / Foto: Superboletos

