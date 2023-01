Laura Zapata “exageró de filtros” y los internautas no se lo perdonaron: tiene 70 años y quiere parecer de 30

Laura Zapata se encuentra en tierras peruanas trabajando en el rodaje de la tercera parte de La peor de mis bodas. Recientemente desató una serie de críticas por parte de sus seguidores quienes calificaron de “exagerado” el retoque que le realizó a algunas imágenes posteadas donde aparece junto a dos de sus compañeros de trabajo.

Si bien la villana de las telenovelas se ha sometido a varios cambios de looks en sus 40 años de carrera artística, éste no ha sido bien recibido por los seguidores ya que la histriónica lució mucho más joven gracias a la utilización exagerada de filtros que desató una serie de burlas, ataques y críticas en Instagram.

La hermana de la cantante Thalía publicó una fotografía junto a Gabriel Soto, quien hace de su hijo en esta comedia y los internautas no la perdonaron, incluso llegaron a decir que quería verse más joven que Gabriel que tiene 47 años.

“Tiene más filtro que el agua purificada”, “Yo quiero saber cuál filtro es???”, “Que filtro se uso para rejuvenecer 30 años??”, “Que filtro usas para verte así de ridícula 🤔 que nos digas para no usarlo”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

“Se pasa con los filtros mi señora ,después cuando la veo en entrevistas me asusto, No manche yo estoy de acuerdo con los filtros y los uso pero tampoco me excedo tiene 70 y quiere parecer de 30 no jodas”, es otro de los comentarios que se leen en sus redes pero en la fotografía donde la actriz aparece con Ismael La Rosa quien hace el papel de su novio en la película.

Película: “La peor de mis bodas”

Hace días que Laura Zapata llegó a Perú para trabajar en la película dirigida por Adolfo Aguilar. Su papel protagónico se basa en la historia de la jueza Leonor, que será una “cougar” (mujer con un hombre mucho más joven que ella).

“La película se va a tratar de mi personaje, que me enamoro de un peruano guapísimo. Mi hijo [en la ficción], que es Gabriel Soto, no cree que esté enamorado de mí el guapo. Es una comedia de enredos muy deliciosa”, añadió la intérprete de Malvina Morantes en María Mercedes.

En 2019 se estrenó “La peor de mis bodas 2″. Fue entonces cuando Laura Zapata le dio vida a doña Leonor, madre de Salvador (Gabriel Soto) y suegra de Maricielo, interpretado por Maricarmen Marín, que llega desde México con aires de grandeza para complicarle la vida de su hijo, con quien espera reencontrarse después de varios años.