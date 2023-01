Del Toro, Iñárritu y Cuarón comparten emotiva charla sobre su amistad en la industria

Esta mañana ‘La Academia’ dio a conocer la lista oficial de los nominados a los Premios Óscar y como era de esperarse los tres directores mexicanos más importantes en este momento recibieron nominaciones, Guillermo del Toro por ‘Pinocho’, Alejandro González Iñárritu por ‘Bardo’ y Alfonso Cuarón por ‘Le Pupille’.

Lejos de competir, los tres directores han demostrado en diversas ocasiones el poder de su amistad, ya que dentro de la industria ‘los tres amigos’ han fungido como un pilar de apoyo para la carrera de cada uno, es por ello que las nominaciones causaron reacciones positivas por parte de ellos.

Guillermo Del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón están nominados en los Premios Óscar 2023. / Foto: Getty Images (Tommaso Boddi/Getty Images for Netflix)

Plática entre Del Toro, Iñárritu y Cuarón

Los directores mexicanos conocidos como ‘los tres amigos’ se han posicionado dentro de la industria cinematográfica por su talento, asimismo, cada uno ha contribuido en la carrera del otro, ya sea con consejos, críticas constructivas e inspiración desde sus cintas, hace unas semanas Del Toro, Iñárritu y Cuarón tuvieron una charla para ahondar más sobre su amistad.

“Creo que se trata de amor, porque te amo. Y se trata de admiración, porque te admiro, y me inspiras cada año de mi vida. Hemos estado juntos profesionalmente desde el inicio de nuestras carreras. Y siempre me has inspirado. Y siempre has sido un compañero, maestro y hermano” dijo Guillermo del Toro a Alejandro González Iñárritu.

En diversas ocasiones cada mexicano ha expresado la inspiración que significan los proyectos cinematográficos del otro, por lo cual generan conversaciones a nivel global con el objetivo de apoyar las cintas. Su vínculo como compatriotas los ha unido, pero sin duda su talento los mantiene como amigos.

“La forma en la que conocí a ambos, Alfonso y Guillermo, siendo verdad que habían empezado antes que yo. Ya habían hecho películas cuando apenas yo estaba pensando en hacer algo con un piloto de televisión de una hora que había escrito” comentó Iñárritu sobre su acercamiento a Del Toro y Cuarón.

Guillermo Del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón están nominados en los Premios Óscar 2023. / Foto: Getty Images (Bryan Bedder/Getty Images)

Finalmente, los cineastas se encontrarán en una de las premiaciones más importantes de la industria cinematográfica, cada uno de los proyectos ha recibido buenas críticas, por lo cual se espera que ‘los tres amigos’ puedan posar juntos con las famosas estatuillas doradas.

“Para mí, la bendición en mi vida, como cineasta, en un oficio tan privilegiado, pero muy duro y solitario, es poder ir en el trayecto sin jamás en la vida estar solo. Siempre con dos amigos que te apoyan cuando fracasas y celebran contigo cuando tienes éxito. Compartir estas historias, para mi, con estos dos hombres que sin ellos yo no existiría. Les dos las gracias” finalizó Alejandro González Iñárritu.