¡No es gratis! Pastor corre a religiosos porque no dieron diezmo

La fe es una de las creencias más fuertes; muchas personas pertenecen a una religión que les ayuda a confiar en un ser superior. Pese a tener muchos detractores, los religiosos acuden a los templos o iglesias para escuchar un sermón. Sin embargo, en las últimas horas se comenzó a viralizar el pastor que corrió a todos sus creyentes porque no dieron el diezmo.

Te recomendamos: Lizbeth Rodríguez asegura que OnlyFans es un buen trabajo para las mamás

Una personas se encargó de subir, mediante su cuenta personal de TikTok, la discusión que mantuvo un padre con los asistentes. Según lo escuchado en la grabación, el hombre pedía que le dieran el dinero porque él era la autoridad del lugar.

“Ustedes firmaron la membresía y dice claramente su clase 101 que el pastor tiene autoridad, léanlo, lo dice claro, yo soy el pastor”, son algunas de las palabras que expresó en el pastor. Algunos religiosos decidieron contradecir al sujeto y optaron por retirarse del lugar.

El predicador optó por seguir en su papel e incitó a todos los feligreses abandonaran el lugar: “Que se vayan todos”, son las últimas palabras que se logran escuchar en la grabación. Hasta el momento, el video de los hechos cuenta con más de dos millones de reproducciones en la aplicación china.

Sigue leyendo: ¿Y los sentimientos? Hombre deja a su novia al verla sin maquillaje