Madre de 57 años abre OnlyFans para pagar la renta y ahora es rica

OnlyFans es la plataforma más buscada por personas que desean encontrar material para adultos. Cada modelo pone el precio a su suscripción mensual, por eso, muchas de ellas aseguran que las ganancias son muy buenas . Con esto en mente, una mujer de 57 años decidió crear su perfil para así poder pagar las deudas.

En una entrevista a medios locales, Viktoria Winslow reveló cómo cambió su vida para bien después de triunfar en OnlyFans: “Nunca pensé ni en un millón de años que llegaría a estar en esta posición… Un día le confesé a mi hija que me preocupaba la jubilación y ella me habló de su cuenta de OnlyFans, que llevaba un par de años utilizando y de la que obtenía unos ingresos decentes”.

Zoe, primogénita de Viktoria no dudó en apoyar a su madre y jamás juzgó el material que ofrecía en internet: “ella me animó a probar y pronto pensé que yo también podría hacerlo. Ahora me encanta”, puntualizó la mujer de 57 años.

Colaboraciones para sus seguidores

Para que los fans de la mujer mayor paguen sus 15 dólares mensuales, unos 281 pesos, la modelo colabora con la adolescente y así enamorar a todas las personas que consumen sus fotos y videos: “Zoe y yo a menudo nos unimos y hacemos sesiones de fotos madre e hija , lo que siempre da que hablar. Hombres de tan sólo 19 años se han suscrito y creo que ser una abuela sexy es un nicho de mercado, lo que ayuda”, explicó Winslow.

