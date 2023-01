Actriz de Black Panther logra nominación al Oscar: ¿Cuántos premios han ganado las películas de Marvel Studios?

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) estará presente en la edición 95 de los Premios Oscar, que se realizarán el 12 de marzo del 2023. La segunda entrega de Black Panther: Wakanda Forever recibió cinco nominaciones y por primera vez en su historia tendrá la posibilidad de recibir un galardón por interpretación individual.

Se trata de la nominación de Angela Bassett (Ramonda, reina de Wakanda, madre de Shuri y T’Challa) como Mejor Actriz de Reparto. En las ediciones anteriores de los Oscars, desde que existe el MCU, las películas de Marvel Studios solo habían sido consideradas para premios de la producción como vestuario, sonido, guion adaptado y en la que más tuvo presencia, efectos visuales y especiales.

La competencia de la reina de Wakanda en la segunda entrega de Black Panther no será fácil. Angela Bassett se medirá a Hong Chau por La ballena (The Whale); Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin; Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes y Stephanie Hsu por Todo a la vez en todas partes.

Además del reconocimiento a la actriz norteamericana de 64 años, Black Panther: Wakanda Forever recibió otras cuatro nominaciones en las categorías Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Canción Original y Mejores Efectos Visuales.

¿El MCU ha ganado Premios Oscar?

El MCU ha sido nominado a múltiples categorías en los Premios Oscar desde que irrumpió en el cine en el año 2008 con la primera película de Iron Man.

A partir de esta consideración han sido nominadas: Iron Man 2, Iron Man 3, The Avengers, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Capitán América: Winter Soldier, Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia Vol.2, Doctor Strange, Shang Chi, Spider-Man: No Way Home y las dos películas de Black Panther.

La única que ha logrado llevarse estatuillas a casa es, precisamente, Black Panther. De siete nominaciones que consiguió en el 2019, se fue con los premios a Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción.