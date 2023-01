Facundo desata críticas tras acción con su hijo

Facundo es un conductor de Televisión caracterizado por su irreverente actitud con la cual intenta entretener a su público en redes sociales, pero esta vez, se ganó la crítica de estos luego de que publicara un video en donde aparece él pidiéndole a su hijo que le colocara una inyección, ya que según lo comentado, tenía que pasar un medicamento, pero en casa no había nadie más que le ayudara, solo el menor.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que el presentador de televisión explicó que se lastimó jugando futbol y por tal motivo se encuentra en tratamiento intramuscular con Dolo-Nerubión, un medicamento que alivia el dolor más rápido en comparación a los demás, ya que este tiene la combinación de Diclofenaco con Vitaminas de complejo B.

“El día de hoy mi hijo va a aprender algo importantísimo que todo enfermero debe de saber: inyectar”, inicia diciendo el famoso en el video publicado en su cuenta de Instagram.

Señalando que no es que haya una edad en la que esto deba aprenderse, pero debido a su necesidad tuvo que recurrir a su hijo para que este le ayudara. “No estoy haciendo esto para enseñarle a mi hijo inyectar, no es que ‘Ha llegado la edad en que tienes que saber’, sino que me tengo que inyectar y este güey es el único que estaba en la casa”, indicó.

El joven hizo notar su nerviosismo al tener que tomar la jeringa para inyectar a su padre, por lo que este le dijo que no debía asustarse. “No pasa nada, no me puedes dejar paralitico, mételo ahí donde está aguadito, derecho”, explicándole la manera correcta en la que debe colocar el medicamento.

“Los que tienes que hacer primero es agarrarlo de esta parte, ya que lo metes, porque si le haces así vas a tirar liquito antes de que entre”, dijo, añadiendo además que lo importante era el rating. “Se tiene que ver, el rating es primero”.

Tras haber colocado la inyección, el conductor de tv explicó la importancia de tener hijos, desde su perspectiva. “Para eso es importante tener hijos, para que te inyecten y te resuelvan conflictos de la vida. Si escribieron algo antes, no leía, estaba enseñando una lección importantísima de vida”, finalizó diciendo.

No obstante, más allá de ser un “video gracioso” lo que hizo fue desatar críticas en contra de Facundo, pues muchos aseguran que no tomó las medidas necesarias para poder inyectarse.

“No hagan nada de lo que ven en este video, pésimo todo, desde el tiempo de exposición que aumenta riesgo de contaminación por la aguja, a la mala técnica, etc. ¡Qué irresponsable!”.

“Hicieron muchas cosas mal y eso puede traer graves consecuencias”.

“Está padre la intención y reímos, pero todo mal. Se contaminó en todo momento, y sí puedes contraer una infección por la mala técnica”.

“Está bien que lo enseñes, pero hay varios errores, por ejemplo antes de inyectarte, la aguja debe estar tapada así como la tiene ya la contaminó, además corre el riesgo de pincharse él y después inyectarte grave error, cómo te limpiaste está mal porque no se pasa así el papel lo vuelves a contaminar, debió sacarle aire antes y si una mala aplicación de inyección trae varias complicaciones... Errores que pueden corregirse y mientras te sacan de un apuro”.