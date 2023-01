Humberto Zurita: Christian soltó una “plumita” desde el cielo para que se diera su relación con Stephanie Salas

Luego de tomarse el tiempo prudencial para vivir su proceso de duelo, tras la pérdida de Christian Bach, quien fue su esposa por más de 30 años, Humberto Zurita decidió darse una nueva oportunidad en el amor con Stephanie Salas, hija de la actriz Sylvia Pasquel. Su relación, aunque a principio la mantuvieron en secreto, ya es pública y no escatiman en dejarse ver juntos, compartir detalles en redes sociales y hablarle a la prensa.

Zurita cree que desde el otro plano, la madre de sus hijos, sirvió de “cupido” para que se concretara su unión con la ex del cantante Luis Miguel. En ocasiones pasadas el intérprete de Epifanio Vargas en “La Reina del Sur”, había revelado que la actriz oriunda de Argentina y su actual pareja fueron amigas, incluso compartieron en algunas fiestas infantiles de los hijos de ambos:

“Siempre tuvimos una amistad, ella iba con Mich, con su hija, iba mucho a nuestras fiestas de cumpleaños de Sebastián, de los hijos, a las piñatas, y yo no sabía que, ahora me cuenta, que Christian iba mucho a las fiestas de ella, entonces, ellas tienen una gran amistad, y yo siempre la he querido mucho y ahora la quiero más”, expresó el actor en una oportunidad.

En entrevista para el programa De Primera Mano el afamado actor alegó que el cariño que sentía la madre de sus hijos por él y por la nieta de Silvia Pinal fue el elemento para que los uniera desde el cielo:

“Ella quería mucho a Stephanie, Stephanie a ella, se conocían muy bien y bueno, pues nos reencontramos Stephanie y yo, y creo que fue como una plumita que soltó por ahí Christian, que nos quería ver juntos”, expresó.

EL actor de 67 años no duda que la entrañable amistad que hubo entre ambas mujeres y el respeto hacia la memoria de Christian Bach hizo que todo confabulara para que hoy se acompañen como pareja: “El otro día lo pensaba, es muy curioso, pero yo sí creo que Christian tiene que ver con Stephanie”, dijo muy conmovido.

Zurita: “Christian nunca abandonará nuestro corazón”

Humberto, adelantó que el próximo 26 de febrero Christian Bach cumplirá un años más de su partida física, para la fecha ni él ni sus hijos tienen algo planeado ya que dice que el recuerdo de la también actriz vivirá en sus corazones. Sin embargo, compartirá con sus seguidores, como siempre lo ha hecho, un emotivo mensaje dedicado a ella:

“Yo siempre hago, subo un post de ella, no hacemos nada más especial, es muy difícil, mis hijos el más chico ahorita está terminando un trabajo en Islas Canarias, el grande se regresa a Australia, porque van a presentar una cosa que él hizo, yo voy a estar acá”, comentó el actor de cine y televisión

Hasta el momento se desconoce la causa real que originó la muerte de la intérprete en “La Patrona”, aunque originalmente se manejó la versión de un paro respiratorio.