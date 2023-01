Karol G: el inesperado gesto que tuvo con una fanática que quería tomarse una foto con ella

El afán de Karol G por estar siempre en las tendencias de las redes sociales no cesa, hace poco apareció luciendo una camisa con la frase “Te quedó grande”, en la que se presume hace honor al célebre tema Music Session #53 interpretado por su paisana Shakira. Ahora la colombiana volvió a acaparar la atención al tener un gesto poco usual con una fanática que la esperaba afuera del Crypto.com Arena de Los Ángeles donde se celebraba el Calibash 2023.

Karol G en el juego de Los Lakers de Los Ángeles. (Instagram: @lakersscene)

Luego de compartir escenario junto a otros artistas como: Zion y Lennox, Feid, Farruko, Becky G y Ozuna “La Bichota” abordó una camioneta color negro, desde la ventanilla saludaba a sus fans que la esperaban ansiosos para grabar el momento o tomarse una fotografía con ella.

Karol G Performs At Crypto.com Arena (Emma McIntyre/Getty Images)

La sorpresa fue cuando una persona que llevaba un perro caliente en su mano le pidió una fotografía a la cantante de “La Provenza” quien de manera natural se lo quitó de las manos y sin decir muchas palabras se retiró del sitio, el gesto lejos de molestar causó gracia.

El video del cómico momento se hizo viral inmediatamente, en él se escucha a la paisa cuando le pregunta que si ese “hot dog” era para ella: “¿Para mí? Que rico, los quiero…”, dice la cantante de 31 años de edad al tiempo que el vehículo iba rodando.

Pero Karol G JAJAJAJAJA. 🤣 pic.twitter.com/SrRSQBK1H3 — Karol G Stats (@KarolGOnStats) January 23, 2023

El gesto de Karol G ha provocado reacciones encontradas entre los internautas, algunos vieron esta acción como un momento cercano y divertido por parte de la intérprete de Gatúbela otros la compararon con el puertorriqueño Bad Bunny, quien recientemente tomó el celular de una chica que le pidió una fotografía y sin pensarlo lo lanzó al agua.

“Quédate con quién te mire y te agarre como Karol el hot dog”, Esa no pelo la oportunidad!! Hasta yo me lo hubiera comido”, “Prefiero que me roben un perro caliente a qué me tiren el celular al agua”, fueron algunos de los comentarios recogidos.

El video superó las 65.000 reproducciones y 6.600 likes en TikTok, en Twitter el clip lleva más de 1,1 millones de views y 53.9 mil ‘me gusta’.