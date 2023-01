Los sencillos outfits de Krital Silva que enamoran

Krital Silva es muy activa en redes sociales, en especial por Instagram, donde comparte imágenes de los diferentes outfits que usa, así como también de los eventos a los que asiste o lugares que visita.

En sus más recientes publicaciones, la bella conductora de “Venga la Alegría” ha usado outfits que podrían considerarse sencillos en comparación a los que ha llegado a usar en ciertos momentos, pero de igual modo, sigue viéndose radiante.

Uno de estos outfits lo usó Kristal Silva cuando fue con su esposo a las festividades de Teotihuacán. Este consistía en un conjunto blanco, de pantalón holgado y top.

También llevaba un sombrero marrón y unos zapatos bajos, cómodos para caminar. De accesorios llevó unas enormes gafas de sol, un collar y en un vídeo que compartió, se le puede ver que también usó una chamarra de jean para protegerse del sol.

También te puede interesar:

Estos fueron los impresionantes vestidos que lució Kristal Silva en la transmisión del “Miss Universo 2022″

Estas son las 3 candidatas favoritas de Kristal Silva para ganar el Miss Universo 2022

Kristal Silva no formaría parte de la nueva etapa de “Venga la Alegría” el próximo año

Kristal Silva seduce con su minifalda y blusa entallada

Kristal Silva tiene unas hermosas piernas, largas y tonificadas, que luce en cada oportunidad que tiene, por lo que es común verla usando minifaldas, mini vestidos y hasta vestidos con aberturas en las faldas.

Pero en esta ocasión llevó una minifalda blanca con lindo diseño, además de llevar una blusa verde con una sola manga larga muy ajustada, y que terminó por resaltar más su increíble figura.

Este look lo complementó con unos tacones de tiras plateado, el cabello suelto y completamente liso, además llevaba las uñas impecablemente blancas. No llevó ningún otro accesorio, aunque siendo honestos, no le hacía falta.

El maquillaje no era excesivo, tenía los ojos con un sombreado ahumado y los labios pintados en un tono rosa pálido.