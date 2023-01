Después de la partida de Diego Verdaguer, Amanda Miguel y Ana Victoria, están listas para regresar al escenario y revivir, en compañía del público mexicano, aquellos éxitos que el maestro inmortalizó en compañía de su esposa. El próximo 16 de marzo, madre e hija llegarán al Auditorio Nacional con Siempre Te Amaré Tour 2023, un homenaje al talento y memoria de Diego Verdaguer.

Amanda Miguel dará emotivo show en el Auditorio Nacional. / Foto: Ocesa

“Con todo el amor y reconocimiento a la labor que siempre hiciste e incluyéndome como tu esposa, por todo lo que creaste en mi carrera, la cual cuidaste como tu tesoro siendo mi más ferviente fan, te dedicaré esta gira y también me dedicaré con el alma a cantar en todos los escenarios que visitaremos, entregando lo mejor de mí y de mi corazón como siempre me enseñaste”, Amanda Miguel.

Amanda Miguel dará emotivo show en el Auditorio Nacional. / Foto: Cortesía

En este gran homenaje podremos escuchar temas como: “Él me mintió”, “Así no te amará jamás”, “Como un títere”, “El gato y yo”, “No me vas a olvidar”, “Ámame una vez más”, “A mi amiga”, “Castillos”, “La Ladrona”, “Yo no lloro por llorar” y muchos más. Todos estos temas en la voz de la gran Amanda Miguel, acompañada por su hija Ana Victoria, junto con un espectáculo excepcional.

Diego Verdaguer, uno de los cantantes argentinos más queridos por el público mexicano, volverá a vivir en la voz de su esposa y su hija en un emotivo concierto el próximo 16 de marzo en el Auditorio Nacional. Los boletos estarán en preventa Citibanamex el 30 de enero, un día después los podrás adquirir en las taquillas del inmueble o a través de www.ticketmaster.com.mx.

¡REGRESO A MÉXICO! 🇲🇽



Queridos amigos, estoy muy feliz de que nuestra gira Siempre Te Amaré Tour llegue al Auditorio Nacional este 16 de marzo. ¡No se lo pueden perder!#PreventaCitibanamex: 30 enero pic.twitter.com/OWdNseTYtd — Amanda Miguel (@amandamiguels) January 25, 2023

Sigue a Amanda Miguel en redes sociales:

Sigue a Ocesa en redes sociales: