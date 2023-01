Inés Gómez Mont reaparece en redes sociales para defenderse: “¡Ya basta!”

Inés Gómez Mont demostró que está pendiente de lo que se dice de ella en México, y reapareció en las redes sociales para enviar un desmentido. La última vez que posteó algo fue el 14 de octubre de 2021.

“Deseo comunicarles que es completamente falso que se haya dictado o solicitado prisión preventiva en mi contra, como incorrectamente afirma hoy la portada de Reforma. Se trata de un encabezado falaz sin sustento alguno. Además, ninguna de las órdenes de arresto a que hacen referencia es nueva. Tienen más de un año y actualmente están siendo debatidas en los tribunales.En algo tiene razón la nota de Reforma”, detalló.

“Se ha repetido en la opinión pública y redes sociales que me acusan por un supuesto lavado o desvío de tres millone MDP de un contrato público - lo cual por supuesto niego enfáticamente.Lo dije el primer día, lo reitero y hoy lo confirma Reforma: La acusación en mi contra no es por 3,000 MDP como maliciosamente se ha dicho, sino por 14 MDP, de la cual obviamente me defiendo en los juzgados”.

Para finalizar, “Se trata pues de una mentira que se ha repetido una y otra vez hasta volverse verdad. ¡Ya basta!Quiero decirles que el 30 de noviembre de 2018 célebre un Acuerdo Reparatorio de impuestos ante la FGR y pagué 13.5 MDP. No entiendo porque desconocen ese pago.

Continuaré presentando mi defensa ante las instancias judiciales a las que expreso mi respeto”.

Reacciones al comunivado

En los comentarios del comunicado, la mayoría son de apoyo a la influencer:

“Dios te bendiga hermosa”, “Con la frente en alto SIEMPRE, Y es más bien un tema turbio para desprestigiarlos, sabemos de su buen corazón, sabemos que eres una mujer de grandes valores morales y sabemos que el lic Victor un hombre intachable”, “La verdad saldrá a la luz, estamos con ustedes”., “Te quiero y todo saldrás bien”, señalaron susseguidores.