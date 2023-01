Julio César Chávez advierte a los participantes de LCDLF3 que si se meten con su hija se las verán con él

Nicole Chávez, hija de Julio César Chávez, es una de las participantes de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”, y su padre al saber todo el escándalo que se puede generar en este reality, le lanzó una severa advertencia al resto de participantes.

El boxeador acudió con su actual esposa, Miriam Escobar, a la presentación de los participantes del reality show de Telemundo, para acompañar a su hija al ingreso del lugar donde se llevaría a cabo la competencia.

Así que aprovechó la oportunidad para pedirle a los conductores del programa que le hicieran llegar un mensaje a los participantes de la casa: “Un recado para los de adentro: para quien se porte mal, los voy esperar acá afuera”.

Julio César Chávez permitió que su hija participara en “La Casa de los Famosos 3″ con una condición

En este reality, los participantes conviven durante varios meses en una casa donde estarán aislados de todo y serán grabados las 24 horas del día. Además, tendrán que crear tácticas para ir eliminando al resto de participantes, o para salvarse cada semana.

Así que, por la premisa del programa, muchas cosas se pueden prestar para crear un escándalo, en especial, si hay un acercamiento íntimo entre los participantes.

Por ello, Julio César Chávez dejó que su hija participara en LCDLF3 con la condición de que no se besara con nadie, ni fuera grabada teniendo intimidad con alguno.

Todo esto lo reveló, Miriam Escobar el día de la presentación, revelando que el boxeador es un papá sumamente celoso. No obstante, se sabe que su hija, Nicky Chávez ya tiene pareja, así que es poco probable que llegué a enamorarse en el reality.

“Ya le prometí que me voy a portar muy bien, que no tiene nada de qué preocuparse, traigo muy buena escuela de defenderme y de sabiduría, entonces Dios quiera que me vaya muy bien, estoy muy feliz, muy emocionada por esta oportunidad”, detalló la hija de Julio César Chávez.