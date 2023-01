‘Mañana será Bonito’: Karol G sorprende al anunciar nuevo proyecto junto a Iker, el niño Mexicano de TikTok

En una reciente publicación realizada, Karol G emocionó a todos al anunciar el estreno de un nuevo tema musical en donde aparece Iker, el niño Mexicano que con sus ocurrencias se robó los corazones de los usuarios en TikTok.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la cantante compartió un pequeño fragmento de la canción titulada ‘Mañana será bonito’, lo que hizo que sus fanáticos se alegraran, no solo por el hecho de tener un nuevo sencillo tras dos años de su último álbum, sino también la manera en que se lleva a cabo el video.

En el material audiovisual, aparece la colombiana dentro de una camioneta comiéndose una empanada, cuando de manera misteriosa en su parabrisas cae un papel que dice: “Si estás triste, llámame”, junto a una cara triste y una flor dibujada.

De manera inmediata Carolina toma un teléfono y marca un número, en ese instante aparece Iker en pantalla colocándose unas diademas para poder responder la llamada: “¿Cómo le puedo ayudar señorita?”, le indica el niño, a lo que Karol G responde: “Es que me encontré un papelito que decía que si no me sentía bien podía llamar”. – “Voy a llamar a la ambulancia”, responde el niño de una tierna manera.

Asimismo, este continúa hablando con ella explicándole cómo puede hacer para sentirse mejor: “Bueno, y ¿Por qué no hace una carta de Santa Claus que te traiga carbón para hacer una carnita asada?... ¿Por qué no das un show y ahí te presentas?... ¿Por qué no hace la canción de la Jeepeta?”, con cada una de las frases pronunciadas la artista mostraba su sonrisa.

“Que tengo una jeepeta… Viene mi prima, viene la otra”, comenta el niño con una gran sonrisa, al igual que la cantante. Finalizando con una frase que cautivó a todo el mundo: “Bueno señorita no importa que ‘Mañana será bonito’, adiós”.