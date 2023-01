Madonna es criticada en redes tras posar como la Virgen María y Jesús en ‘La Última Cena’

Madonna nuevamente da de qué hablar en redes sociales luego de que publicara una fotografía en donde se ve posando para la nueva edición de la revista Vanity Fair, pero esta vez con un estilo diferente. Y es que la llamada ‘Reina del Pop’ decidió utilizar un atuendo muy parecido al de la Virgen María.

En la publicación realizada en su cuenta de Instagram, la cantante aparece vestida como la figura religiosa con una corona y un corazón perforado con 7 espadas, además de recrear a Jesús en la famosa pintura de Leonardo Da Vinci, titulada: ‘La última cena’.

De esta manera, la portada se anunció con el siguiente mensaje: “Un ícono. Pionera. Diva. Estrella del pop. El primer #VFIconIssue solo podía estar dedicado a Madonna. Para su regreso a los escenarios y para conmemorar sus 40 años de carrera, Vanity Fair ha involucrado a la cantante en un proyecto firmado por los fotógrafos Luigi & Iango”, escribe Vanity Fair.

La reacción de sus seguidores

Luego de darse a conocer la portada de la famosa revista para el mes de febrero, los comentarios no se hicieron esperar, y así como algunos trataron de defender a la cantante, otros la criticaron, señalándola de “irrespetuosa”.

“Deja de burlarte del catolicismo. Esta fe es la antigua tradición de más de mil millones de personas. Podemos apreciar la belleza de la Iglesia y la belleza de Santa María sin burlarnos de ella”.

“Cómo te atreves a retratar a mi madre de esta manera. Esto es discriminación contra el catolicismo y nadie dice nada”.

“Por favor, deja de faltarle el respeto a nuestra fe”.

“¡Qué vergüenza! ¿Por qué te atreves a hacer esto sobre la Santa Madre, la Madre de Dios, Jesucristo? Nuestro único Rey y Padre... Todavía tienes tiempo para arrepentirte...”.

Escribieron algunos usuarios

¿Qué dijo Madonna al respecto?

Por otro lado, durante la entrevista realizada por Vanity Fair, la llamada ‘Reina del Pop’ habló un poco sobre su vestuario en la portada, explicando qué es lo que realmente significa.

“Fíjate bien en las fotos: estoy con una corona en la cabeza, con un vestido suntuoso, encima de una plataforma. Me sentí atacada durante la sesión fotográfica. Esa es la metáfora que responde a la pregunta. No es fácil llevar una pesada corona sobre la cabeza”.

Asimismo, la artista de 64 años de edad reveló que ella fue formada en la religión católica y que además aseguró que la iglesia no valora su carrera tras percibirlo como algo negativo.

“Al fin y al cabo, fui educada en la religión católica y me di cuenta de que, si la Iglesia no era capaz de percibir mi trabajo como artista como algo positivo, entonces ese era su problema. El problema lo tenían ellos, porque no comprendían que mi labor como artista unía a la gente, le daba libertad de expresión, unidad. Era un espejo de las enseñanzas de Jesús y del cristianismo, así que los que me atacaron eran unos hipócritas”, confesó la cantante.

Por otro lado, con respecto a la fotografía en donde posa como Jesús en ‘La última cena’, confesó que esa idea había sido de su fotógrafo, y que al parecerle lógico desde su punto de vista, decidió tomarla.

“Fue una sugerencia de Luigi & Iango y me pareció un punto de vista muy interesante. Como se sabe, en la ‘Última Cena’ aparecen Jesús y sus discípulos, todo hombres, así que me pareció interesante dar la vuelta a la tortilla y llenar a Jesús de energía femenina, rodeado de discípulas. Me gustó la idea de jugar con esa contradicción, que en realidad no es tal”.

Madonna habló también sobre su relación con el ámbito religioso. “Es importante tener rituales y una vida espiritual. Pero también creo que la religión sin comprensión, sin conocimiento, sin curiosidad y sin inclusividad no puede considerarse religión. No me puedo unir a grupos religiosos que sean excluyentes hacia otros o extremistas. Aun así, respeto todas las religiones y animo a la gente a examinar las creencias que siguen”.

“Mi relación con la religión hoy consiste en cultivar mis prácticas espirituales. Y pienso que es importante para todos llevarlas a cabo, pero no las voy a definir para otra gente. Creo que es importante rezar y tener una conexión con el alma, con la fuerza espiritual, llámalo como quieras”,