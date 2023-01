Ricardo Montaner ignora el género no binario de Índigo (Instagram)

El polémico nombre del primer bebé de la pareja de Evaluna y Camilo ha causado confusión no solo en sus fans, si no también en toda la familia Montaner, todo parece indicar que muchos de los miembros aún no saben como referirse a Índigo, ya que Ricardo Montaner publicó una fotografía con su nieta y luego de que se usó el pronombre ‘ella’ las críticas surgieron casi de inmediato.

Tanto Evaluna como Camilo decidieron el nombre de ‘Índigo’, ya que es uno que no hace referencia a ningún género en específico, con el objetivo de que sea ella misma quien tome la decisión de elegir su pronombre.

Ricardo Montaner ignora el género no binario de Índigo

Poco se ha mostrado del rostro del primogénito de Evaluna y Camilo, puesto que ambos han decidido mantener en privado el crecimiento de Índigo para no interferir en su desarrollo; sin embrago, a veces los suegros del interprete de ‘Ropa Cara’ suelen posar con su nieta, en esta ocasión, Ricardo Montaner publicó una fotografía bastante normal, pero lo que llamó la atención fue la descripción de la misma.

“Ella y yo nos vamos de vacaciones. #Índigoysuabuelito” escribió Montaner en la descripción de la captura.

Las opiniones se dividieron casi de inmediato, ya que muchos de los usuarios criticaron al cantautor por haber ignorado el género no binario que sus padres destinaron para su bebé, a pesar de que Evaluna y Camilo han aclarado varias veces el nombre de su primogénita, sus abuelos maternos siguen refiriéndose a Índigo como ‘ella’.

Por otra parte, muchos de los seguidores de Montaner salieron en su defensa, por lo cual criticaron a Evaluna por el género no binario con el que identificó a su bebé, mismos que lo tacharon de una moda que traerá un par de consecuencias en el futuro.

“Nació nena y como nena hay que tratarla, en el futuro ella decidirá con base a lo que los padres contribuyan a su formación ejemplos, valores, principios basados en lo que para los padres sea su norte, de ahí los hijos deciden. Pero los padres somos los que inculcamos, si los padres están siguiendo al mundo y lo nuevo que se nos ponga en la mesa de tendencia estamos fregados” escribió una usuaria en uno de los comentarios.

Al parecer la confusión por el género de Índigo va a permanecer por varios años, ya que aún no ha cumplido ni un año, por lo cual no podría decidir sobre la forma en la que quiera que se refieran a ella.